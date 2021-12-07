Образец для подражания. Как московский ЖК "Зиларт" вдохновляет застройщиков других городов

Архитекторы компании "Союз" признались, что при разработке эскизов для застройки барнаульского квартала 2036 вдохновлялись ведущими российскими жилыми комплексами. Один из них – московский ЖК "Зиларт" от застройщика "Группа ЛСР". Разберёмся, чем уникален этот комплекс и почему его архитектуре подражают в других городах России.

"Судя по образу и цветовому решению домов, вы явно вдохновлялись московским проектом "Зиларт". У них очень хороший результат, этого не надо стесняться, вы об этом можете смело говорить. Это современный и хороший пример", – заметил руководитель "Мастерской П.И. Анисифорова" Пётр Анисифоров.

Действительно, ЖК "Зиларт" признан лучшим проектом всероссийского конкурса в области жилищного строительства "Топ ЖК". Завоевать звание лучшего жилого комплекса России во многом помогла уникальная архитектура: к проектированию "Зиларта" "Группа ЛСР" привлекла специалистов из ведущих бюро России и зарубежья – "Проект Меганом", SPEECH, "Сергей Скуратов Architects", "Мезон проект", "Урбис", а также американских и голландских архитекторов. Каждый из них создал свой авторский объект, органично вписанный в окружающую застройку. Этого удалось добиться благодаря правилам дизайн-кода.

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Недвижимость Дома с "московской" архитектурой построят в барнаульском квартале 2036

ЖК "Зиларт" (проектная декларация) строят в пяти километрах от Кремля на берегу реки Москвы, на участке площадью свыше 65 гектаров. Главной отличительной чертой проекта является грамотное зонирование территории на пять тематических пространств: жилого, природного, образовательного, для отдыха и пространства притяжения. "Зиларт" – один из первых жилых комплексов, предлагающих жителям полный набор инфраструктуры: от просторного парка до собственного музея.

В "Зиларте" представлен большой ассортимент квартир: от однокомнатных 34,2 кв. м до многокомнатных площадью свыше 222 квадратных метров. Верхние этажи занимают видовые квартиры, окна которых выходят на Москву-реку и историческую часть города. Планировки квартир могут удовлетворить любой спрос: есть варианты с кладовыми и гардеробными комнатами, террасами, несколькими санузлами, просторными кухнями-гостиными.

У жильцов будет большой собственный парк с беговыми дорожками, местами для прогулок и занятий спортом. Для отдыха предназначено пространство вдоль берега реки, где будет обустроена собственная набережная. На ней откроют уличные кафе, рестораны, уютные беседки.

В самом ЖК также расположат детские сады и школы. Причём часть из них объединят в единый комплекс, который поможет максимально раскрыть таланты каждого ребёнка.

Необычным решением будет пешеходный променад с арт-объектами, а также нетипичные для новостроек художественные галереи и музейный центр "Эрмитаж Москва". Кроме того, здесь построят бизнес-центр, торгово-развлекательные и спортивные комплексы, магазины, отель и другие объекты.

В Барнауле с застройщиком ЖК "Зиларт" – "Группой ЛСР" – сотрудничает компания "Барнаулкапстрой". Поэтому купить жильё в Москве можно прямо из Барнаула, быстро и безопасно. Для этого необходимо прийти в офис компании, где специалисты покажут варианты квартир, расскажут о них, посоветуют выгодные для покупки районы столицы.

Вся сделка проходит в Барнауле. Покупатель квартиры производит оплату только после того, как из Москвы приходят документы о регистрации со штампом Росреестра. При этом, при желании, можно посмотреть на дом, квартиру или стройку лично. Тогда сотрудник "Барнаулкапстроя" летит в Москву вместе с покупателем, организует показ.

Компания уже провела множество успешных сделок по дистанционному формату продажи. Чтобы получить консультацию, звоните по телефону (3852) 252-337.

Застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". Проектные декларации и подлежащая раскрытию информация о застройщике и проектах строительства размещены на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) наш.дом.рф

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

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