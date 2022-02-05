"Однушку" с полатями продают в Барнауле за 2 млн рублей

В Барнауле продают однокомнатную квартиру на улице Юрина, 180д, площадью в 21 квадратный метр. Как сообщает “Алтайский портал недвижимости”, стоимость объекта — 2 млн 50 тысяч рублей, а его особенность — наличие полатей в 3,5 “квадрата”.

“В квартире сделан хороший ремонт (кафель, ламинат), высота потолков 2,7 м, окна с увеличенным проёмом, выходят на детскую площадку”, — говорится в объявлении.

В описании указано, что придомовая территория облагорожена цветочными клумбами, газонами, насаждениями. Обустроены зоны для прогулок и отдыха, детские и спортивные площадки, парковочные места.

Также новым собственникам обещают развитую транспортную инфраструктуру, рядом есть несколько школ.