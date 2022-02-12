Офисное здание построят в развивающейся промзоне Барнаула

Проект офисного здания на ул. Ярных, 43 / Фото: «Мастерская Золотова»

Административное здание, в котором будет располагаться офис строительной компании, появится на ул. Ярных. Сейчас этот район, где много производственных площадок и складов, обновляется и дополняется новыми объектами. Проект очередного «офисника» представили на градостроительном совете 10 февраля.

Каким будет объект?

Здание планируют построить на ул. Ярных, 43 (это тупиковая улица, между пр. Ленина и пр. Калинина), на пересечении с ул. Аносова. Рядом располагаются производственные, складские, коммунальные сооружения, а также новые административно-общественные здания. Так, сейчас по соседству уже возводят двухэтажный коммерческий объект. Именно на окружающую застройку ориентировались проектировщики при создании эскизов «офисника» на ул. Ярных, 43.

«Общая концепция точечных объектов была сформирована предыдущей застройкой. Сейчас часть зданий демонтируют, участки застраивают, но всё находится в структуре общей застройки. Так как фасады окружающих объектов выполнены в керамограните, наше здание также облицовано керамогранитом. Серый и бежево-оранжевый цвета взяты как вынужденные окружающей застройке», — отметил автор проекта и руководитель архитектурной мастерской Владимир Золотов.

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У здания предусмотрены два входа — с ул. Ярных и со двора. Парковка на восемь машино-мест запроектирована на территории здания: вдоль главного фасада сохранят озеленение и сделают тротуары от ул. Аносова.

«В здании будет располагаться строительная компания. Первый этаж — техотдел и исследовательские мастерские. Верхний этаж — администрация», — отметил Владимир Золотов.

"Закрытый офисник«

Отсутствие ограждения стало одним из замечаний, которые высказали члены градсовета. По мнению замдиректора МУП «Архитектура города Барнаула» Сергея Боженко, из-за того, что проектировщики не предусмотрели на участке забор, могут быть нарушены интересы соседних собственников.

Однако Владимир Золотов отметил, что открытая площадка не будет мешать работе остальных "офисников":

"Вопрос ограждения обсуждался, но решено его не предусматривать. Напротив проектируемого здания есть забор, площадка административного здания, которая к нам примыкает с южной стороны, также отделена забором. У появившегося административного объекта сформирована открытая площадка без бетонных заборов. Въезд на нашу территорию один, мы полностью выполнили все проезды, озеленение и пешеходные связи на своей территории. Расстояние между нашим зданием и существующим — около 12 метров. Мы никак не нарушаем эксплуатацию соседнего здания«.

Сергей Боженко обратил внимание и на то, что все машино-места расположены во дворе здания. Это неудобно, решил архитектор, так как при эксплуатации парковка превращается в ведомственную, рассчитанную только на работников здания, но не на клиентов.

«Надо предусмотреть возможность парковаться перед главным входом», — предложил Боженко.

«Функция данного сооружения — контора строительной организации. Здесь нет клиентов, только администрация и техотдел. Поэтому данное решение принято как основное, в дальнейшем не исключено размещение автомобилей с ул. Ярных, но пока такой необходимости нет: число людей в здании ограничено», — объяснил Золотов.

Доводы архитектора не вызвали вопросов у остальных членов градсовета, поэтому проект одобрили.