Огромную усадьбу со спа-зоной и бассейном продают в Барнауле за 50 млн руб.

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 1000 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 50 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Как отмечает автор объявления, из окон дома открывается великолепный вид на город. Усадьба расположена на участке 20 соток в тупиковом проезде, что гарантирует отсутствие посторонних шумов.

"Конструктивно дом выполнен в нескольких уровнях. Здесь органично сочетаются зоны столовой и кухонная, каминная с зимним садом, спальни с гардеробными, спортзал со спа-зоной и бассейном", — отмечает продавец.

На участке — зеленые газоны, тротуары, лестницы и площадки.