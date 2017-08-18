Огромный дом с хамамом и бассейном продают под Барнаулом за 29 млн рублей

Фото: avito.ru

Огромный коттедж продают в элитном поселке Фирсова Слобода под Барнаулом за 29 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

В объявлении уточняется, что дом имеет площадь 560 квадратных метров. Он построен из кирпича. Имеется баня, хамам, бассейн.

Продавец подчеркивает, что коттедж полностью готов для проживания и продается с мебелью.

Дом находится на большом благоустроенном участке площадью 22 сотки.