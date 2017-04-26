Около 100 новостроек возведут в ближайшее время в Барнауле

На сегодняшний день в Барнауле в стадии незавершенного строительства находится около 940 тысяч квадратных метров жилья. В цифрах это примерно 100 многоквартирных домов. И некоторые из новостроек введут в эксплуатацию уже в этом году. Интересно, что они будут "разбросаны" по всему городу, представлять собой точечные проекты или продолжение уже строящихся жилых комплексов или микрорайонов.

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