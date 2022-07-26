Орнитолог рассказал, куда полетят ласточки, которых «выселили» с речного вокзала

«Общежитие» ласточек под Новым мостом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ласточки, покинувшие здание речного вокзала, вероятно, могут обосноваться на конструкциях Нового моста. О том, куда ещё могут «переехать» пернатые, amic.ru рассказал старший научный сотрудник Тигирекского заповедника Олег Гармс. Однако он заметил, что птицы очень непредсказуемы, и с точностью сказать, где ласточки найдут новый дом, невозможно.

Куда «переедут» ласточки с речного вокзала?

Популяция ласточек, много лет обитавшая под крышей речпорта, — самая большая в Барнауле. По словам Олега Гармса, речной вокзал — чуть ли не единственное место гнездования этих птиц в Алтайском крае. Кроме того, орнитолог отметил, что это здание отвечало всем запросам ласточек, а потому они вряд ли улетят далеко.

«Первое, что приходит в голову, — наши городские ласточки смогут гнездиться на конструкциях моста через Обь. Я лично видел несколько пар, которые свили гнёзда под мостом. Есть большая вероятность, что самая большая популяция городских ласточек в Барнауле направится именно туда», — предположил Гармс.

Учёный добавил, что на выбор ласточками места обитания влияют различные факторы. Первое и основное — фактор беспокойства. Эти птицы очень боятся людей, поэтому для жизни выбирают места, где их не будут беспокоить. Второй фактор — освещённость поверхности. Птицы предпочитают вить гнёзда на стене, где не слишком жарко или холодно. Третий — питание. Ласточки питаются насекомыми, поэтому им нравится жить у воды.

По словам Гармса, далеко от привычной среды обитания птицы улетать не станут. Возможно, они «переедут» на соседние здание — «Парус». Не исключено, что после окончания строительства ласточки переселятся в новый ЖК.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

«С точностью сказать, где ласточки найдут новый дом, невозможно, — продолжил Гармс. — Птицы, бывает, так удивляют. Несколько лет назад я наблюдал такую картину. В Барнауле копали котлован для нового дома, уже забивали сваи. А в этом котловане береговые ласточки оборудовали свои гнёзда — десяток норок в песчаной стене. И более того — вывели птенцов. Поэтому очень трудно отгадать, где птицы найдут пристанище».

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Кто проследит за миграцией барнаульских ласточек?

Как рассказал Гармс, в Барнауле проживает много любителей птиц. Орнисты — так их называют — наблюдают за птицами, фотографируют и затем выкладывают информацию на специальные орнитологические ресурсы. Специалисты используют эти сведения для дальнейших исследований.

«Наблюдение за птицами — очень кропотливая работа, которая требует уйму сил и времени. Чтобы проследить за каждым видом, проживающим в черте города, никаких орнитологов не хватит. А вот орнистов много, и времени у них достаточно, — пояснил Гармс. — Думаю, за тем, куда мигрируют ласточки с речного вокзала, проследят именно любители».

Почему ласточек «выселили» с речного вокзала?

На днях в Барнауле приступили к демонтажу здания речного вокзала. На его месте построят ЖК, состоящий из жилых башен высотой 43 этажа и общественно-деловых помещений. Проект предусматривает обустройство прогулочной зоны возле жилого комплекса, доступ к ней будет свободным.

Снести объект собирались ещё в мае, но орнитологи и активисты обратились к застройщику с просьбой отложить демонтаж из-за ласточек, которые гнездились под крышей здания. Ожидалось, что птицы освободят гнёзда за две недели, но процесс занял два месяца. За это время птенцы вылупились, окрепли и покинули гнёзда.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru