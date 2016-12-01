Отель "Александр-Хаус Спорт" больше года продают в Барнауле за 50 млн руб.
Гостиничный комплекс включает в себя одно-, двух-, трехместные и семейные номера
Фото: realtai.ru
Отель "Александр-Хаус Спорт" длительное время продается в Барнауле — ценник на гостиничный комплекс остается прежним и составляет 50 миллионов рублей.
Отель находится в ТЦ "Столичный", неподалеку от головного объекта, также именуемого "Александр-Хаус". Как сообщает 1 декабря "Недвижимость Алтая", в отеле имеются одно-, двух-, трехместные и семейные номера. Также в здании есть помещения эконом-класса.
Риелтор, реализующий объект, отмечает, что предлагаемый покупателям бизнес действует с 2011 года. Впрочем, желающие могут приобрести отель в качестве нежилого помещения свободного назначения.
Между тем напомним, что Amic.ru писал о продаже "Александр-Хаус Спорт" более года назад. Тогда ценник на этот комплекс был таким же.