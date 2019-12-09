Отмашкин построит большой микрорайон в Новосибирске
Губернатор Новосибирской области распорядился выдать участок сыну известного предпринимателя без торгов
Компания "Союз-Инвест" получит участок под несколько многоэтажек в Новосибирске от местной мэрии без торгов. Взамен компания должна решить проблемы обманутых дольщиков города, пишет "Континент Сибирь".
Компания "Союз-Инвест" принадлежит Сергею Отмашкину, сыну руководителя барнаульской ИСК "Союз" Владимира Отмашкина. В начале декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска выделить ему без торгов земельный участок под масштабный инвестиционный проект.
"Союз-Инвесту" предлагают 4 га в левобережной части города по ул. Рельефной в Ленинском районе города под ЖК "Новый горизонт". Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет и предполагает строительство четырех многоэтажных домов. Общая площадь жилья – около 65 тыс. кв. м.
Взамен Сергей Отмашкин должен передать в собственность обманутых новосибирских дольщиков не менее 1,6 тыс. кв. м квартир в домах ЖК "Новый горизонт". Еще "Союз-Инвест" обязан внести не менее 70 млн рублей для завершения долгостроев – жилых многоэтажных домов на ул. Декабристов, 10 и ул. Учительской, 9.
Напомним, что Владимир Отмашкин уже несколько лет работает в Новосибирске. Чтобы выстроить работу рационально, предприниматель построил ЖБИ в Новосибирске. Он планирует наращивать объем ввода жилья до 90 тыс. кв. м в год.