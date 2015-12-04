Первый в Сибири монолитный купольный дом достраивают в Барнауле





Надежный теплый дом можно напылить бетоном. Как выяснилв барнаульскомосвоили новую технологию – возведение монолитного купольного дома по пневмоопалубке.

Выбор пал на монолит

Каркасная технология в России пока еще отпугивает, так как наши жители привыкли, что дома должны быть крепкими, желательно каменными.



Теперь выяснилось, что можно использовать плюсы энергоэффективной купольной формы, прочного железобетона и скоростного возведения жилья. Американцы еще с 70-х годов прошлого века строят монолитные дома методом напыления по пневмоопалубке. Это позволяет успешно переживать бушующие на побережьях торнадо, экономить на отоплении и кондиционировании.



В Барнауле опробовать эту дорогую, сложную технологию и на деле оценить все ее особенности решил руководитель компании "ТвойЛучшийДом.рф" Артем Исаков.



Фундамент УШП





В качестве фундамента используется утепленная шведская плита (УШП) – это фундаментная плита неглубокого заложения с утеплением под всем основанием и по периметру. Сети коммуникаций (включая все кабель-каналы, водопровод и канализацию) вместе с системой теплого пола прокладываются до заливки бетона.



Пропагандисты этой технологии убеждены, что монтироваться УШП может где угодно. Экономия на отоплении достигает 45%, не возникает проблем с плесенью и грибком, меньше расходов на монтаж.



Но есть и минусы: эта технология практически исключает обустройство подвалов, усложняет ремонт проложенных внутри плиты коммуникаций. Ну и собрать такой фундамент самостоятельно почти нереально.



Надули дом, связали арматурой





Монолитная плита в фундаменте, естественно, армируется, и по периметру оставляются выпуски арматуры для связки с будущим домом. К фундаментной плите герметично прикрепляется опалубка из воздухонепроницаемой ткани, и мощным вентилятором внутри купола создается давление воздуха.

"Соседи с большим интересом наблюдали, как мы накачивали наш будущий дом, - рассказал Артем Исаков. – Постепенно поднимающийся белый купол посреди хорошо обжитого поселка смотрелся как минимум футуристично. И очень удивлялись, узнав, что это будет жилой дом. По технологии изнутри эта пневмоопалубка покрывалась 8-сантиметровым слоем быстросхватывающегося негорючего пенополиуретана, теплоэффективность которого выше, чем даже у пенополистирола. Имея небольшой опыт арматурщика, я связал внутреннюю часть купола "параллелями" и "меридианами" из 8-миллиметровых прутов, предварительно вставив прямо в пену проемы окон. Уже по арматуре методом напыления (пневмонабрызга) мы начали наносить бетон. Процесс этот называется торкретированием".

Выделиться, не выделяясь





Главная идея проекта, по словам автора, – "выделяться, не выделяясь": соединить необычную для барнаульцев купольную форму с привычными прямоугольными объемами и скатными крышами. Обязательным для себя посчитали необходимость гаража, ведь жизнь в пригороде предполагает наличие автомобиля. И все это нужно было вписать в небольшой по площади участок – 10 соток.

Сегодня полусфера дома уже полностью готова. Само строительство начато осенью, многие наружные работы пришлись на наступление холодов, что несколько увеличило сроки строительства и ограничило выбор применяемых материалов. Со слов застройщика, если бы строительство началось летом, объект можно было бы сдавать под финишную отделку уже через 4-6 недель.

20 тыс. рублей за кв. м – в такую цену компания "ТвойЛучшийДом.рф" оценивает возведение такого дома под чистовую отделку. Примерно столько и стоит прочный, энергоэффективный, уютный, уникальный по формату, но не сильно выделяющийся на общем фоне дом.

Константин Ганов

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