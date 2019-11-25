ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом
Список возможностей постоянно расширяется
Родители могут проиндексировать неиспользованный материнский капитал или его часть, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Маткапитал индексируется автоматически на размер годовой инфляции, уточнили в ПФР. Если в 2019 году он составляет 453 026 рублей, то в 2020-м будет на 3,8% больше – 466 тысяч рублей.
Средства сертификата можно направить на:
- улучшение жилищных условий семьи;
- формирование будущей пенсии мамы;
- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- ежемесячную выплату, которой могут воспользоваться семьи с невысокими доходами;
- на строительство жилого дома на дачном участке;
- оплату государственного и частного детского сада, дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком.
В 2020 году на маткапитал в России предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что семьи не стоит ограничивать в направлениях при распоряжении материнским капиталом. "Современная жизнь течет так быстро, что те формы использования материнского капитала, которые были изначально заложены, уже "стали отставать от жизни", – считает сенатор.