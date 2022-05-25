Строительство новых многоквартирных домов в Барнауле могут временно поставить на паузу. Дело в том, что уже несколько месяцев квартиры в возводимых домах не продаются: барнаульцы не готовы приобретать новостройки по высоким ценам и при дорогой ипотеке. Если тенденция сохранится и летом, то в перспективе стоимость квартир может пойти вниз, строительные компании начнут привлекать дольщиков акциями, но новые проекты им придётся отложить.

Больше сдают, чем строят

С января по май девелоперы Барнаула получили 11 разрешений на строительство многоэтажных домов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года (9 разрешений). Однако эксперты отмечают: далеко не все из этих проектов будут реализованы в этом году.

Сейчас всё зависит от того, возобновятся ли продажи квартир в уже возводимых домах. За последние несколько месяцев, по данным риелторов, спрос на новостройки упал на 75-77%. Если он не восстановится в течение лета, девелоперы вряд ли начнут новые ЖК.

«Компании, которые получили разрешения на строительство в начале года, сегодня уже возводят дома, в том числе и на собственные средства, без банковских кредитов. Но продаж пока нет, ипотека не идёт. Поэтому в мае-июне застройщики будут анализировать: если спрос на ипотеку возобновится, продажи пойдут — значит, будут новые объекты. А если ипотека встанет, продаж не будет, то компании начнут придерживать проекты, в том числе и вновь начинаемые», — прокомментировал ситуацию amic.ru председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

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Заморозка новых проектов способна спровоцировать на рынке дефицит предложений: уже сейчас объём незавершённого строительства (ЖК, которые возводят компании) почти в два раза ниже, чем в 2019 году.

«Сдача домов в Барнауле будет снижаться и в этом году, и в следующем. Объём незавершённого строительства падает. Три года назад объём „незавершёнки“ был максимальный — 1,37 млн квадратных метров, — из-за того что в 2018 и 2019 годах набрали много разрешений на строительство. Это привело к тому, что по итогу 2021 года в крае сдали рекордное количество квадратных метров — почти 1 млн (989 тыс. „квадратов“, — прим. ред.). А сейчас объём „незавершёнки“ чуть более 700 тыс. „квадратов“, жилья сдаётся больше, чем начинается нового», — отмечает Мишустин.

Квартиры по акции

При дефиците новостроек классический сценарий развития рынка (вне экономических кризисов) — это рост цен. Однако эксперты пока не видят причин для удорожания квартир. Напротив, возможно, в ближайшее время стоимость недвижимости пойдёт вниз.

Александр Мишустин объясняет: девелоперы, работающие по проектному финансированию, зависимы от продаж квартир. Банки, выдающие кредиты, устанавливают планы-графики. Если количество реализуемых квартир небольшое, то застройщику не снижают процент по проектному финансированию (начальная ставка составляет 15%, но затем при продажах и наполнении эскроу-счетов она падает до 2-3%). А высокие проценты — это большие отчисления и маленькая прибыль.

«Если ещё месяц продаж не будет, компании начнут объявлять какие-то акции, будут привлекать дольщиков рекламой, вместе с банками начнут искать различные выгодные варианты для покупки. В Москве, например, начали предлагать нулевую ставку по ипотеке для покупателей», — отмечает эксперт.

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Пока же цены не идут вниз из-за надежд застройщиков на восстановление рынка. Они рассчитывали, что льготная ипотека станет ещё доступнее, тогда и число покупателей возросло бы. Однако этого не произошло.

«Ставка по льготной ипотеке была 12%, ждали, что продажи пойдут. Не пошли. С 1 мая ставку снизили до 9%. Опять застройщики ждали, что покупатели пойдут. Не пошли, тишина. Если ставку больше снижать не будут, то компании начнут искать варианты для „оживления“ покупателей. Иначе компаниям не выжить», — резюмирует Александр Мишустин.

Справка

С 1 мая ставку по льготной ипотеке снизили с 12% до 9%, программу продлили до конца 2022 года (она должна была завершиться 1 июля), а лимит увеличили с 3 млн до 15 млн рублей — в регионах и с 6 млн до 30 — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.