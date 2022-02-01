По цене квартиры. Застройщик рассказал, почему в Барнауле дорожают машино-места

Машино-места в подземных паркингах барнаульских новостроек за последние полгода резко подорожали. Девелоперы объясняют: рыночная цена этой недвижимости растёт из-за увеличения себестоимости строительства. Поэтому компании предпочитают строить дома с подземными стоянками только в центре города, где это проектное решение оправданно из-за дефицита земли и высокой цены квартир.

“Тяжеловато их строить”

Высокий спрос на машино-места в Барнауле строители наблюдают почти год — с весны 2021-го. Компании объясняют это усугубившейся проблемой с открытыми парковками (свободных мест для автомобилей во дворах почти не найти) и ажиотажем на рынке недвижимости. Машино-места – это такой же способ инвестирования, как покупка квартиры или дома.

И пока интерес барнаульцев к автомобильным “квадратам” не падает: машино-места по-прежнему разбирают за несколько месяцев и даже лет до сдачи ЖК в эксплуатацию. При этом цена на помещения в подземных паркингах растёт так же, как и на квартиры: сейчас стоимость машино-места в Барнауле начинается от 1,3 млн рублей. Удорожание напрямую связано с увеличением финансовых затрат на возведение многоуровневых парковок.

“Себестоимость строительства парковочного места — миллион рублей. Каркас подземной стоянки — всего 50% [от цены строительства]. Основное — дымоудаление, пожаротушение, утепление. Себестоимость очень высокая. Тяжеловато их строить”, — сообщил amic.ru руководитель компании “Жилищная инициатива” Юрий Гатилов.

Выход и вход

Из-за сложности строительства и высокой себестоимости машино-мест компании предпочитают возводить их лишь в центре Барнаула. Участки здесь сверхдорогие, а потому для многих фирм, строящих дома на “пятачке” земли, подземные этажи — это единственный способ уложиться в градостроительные нормативы*.

В других районах города парковки для автомобилей расположены преимущественно во дворах новостроек или в многоуровневых гаражных комплексах, рассчитанных на жителей квартала.

“В центре Барнаула компании могут себе позволить строить подземные стоянки: здесь состоятельные покупатели, высокая цена квартир. Семьи берут и квартиру, и стоянку. Но так далеко не у всех. Если компания строит дом с малогабаритными квартирами и делает подземный паркинг, то машино-места приобретают плохо. Чаще всего у граждан, покупающих жильё в ипотеку, нет средств на парковки”, — объясняет Юрий Гатилов.

Кто покупает машино-места?

Высокий спрос и растущие цены на “автоквадраты” фиксируют и риелторы. По их данным, в Барнауле быстро находят покупателей не только машино-места в подземных паркингах, но и помещения в многоуровневых гаражах-стоянках на территории ЖК (их стоимость — от 500 тыс. рублей).

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Недвижимость "Дополнительный плюс". В Барнауле резко выросли спрос и цены на подземные паркинги

Охотнее всего в городе покупают машино-места семьи с детьми и бизнесмены, сообщила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова. По её словам, главная причина повышенного спроса на паркинги — всё большая автомобилизация и отсутствие свободных мест во дворах для хранения транспорта.

“Судя по всему, спрос на парковки есть, ведь их стоимость выросла, а непроданных объектов у застройщиков немного. Люди покупают недвижимость, это удобно, когда есть парковочные места, особенно актуально в центре. Гаражные комплексы пользуются спросом в Индустриальном районе, там разбирают хорошо. Всё чаще люди говорят, что собственное машино-место – это удобство и мобильность”, – отмечает Мельситова.

Цифра

*В Барнауле, согласно нормативу градостроительного проектирования, на дом в 300 квартир на участке необходимо предусмотреть не менее 83 машино-мест.