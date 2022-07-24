По параметрам европейской застройки. ЖК с открытыми террасами хотят построить в Барнауле

Дома с открытыми террасами планируют построить в Индустриальном районе Барнаула. Будущим жильцам предлагают самостоятельно чистить снег зимой с балконов, но так, чтобы он никому на головы не падал. Жилой комплекс представили на заседании градсовета 21 июля. Комиссии проект показался интересным, но его всё же отправили на доработку.

Каким будет комплекс на Христенко

Жилой комплекс из семи домов, которые займут площадь двух кварталов, планируют построить в Индустриальном районе Барнаула по адресу Христенко, 2. Проект презентовал архитектор бюро DROM Тимур Каримуллин, заказчик — компания ООО СЗ «Адалин на Семёнова». Каримуллин отметил, что территория, где планируется возвести объект, — «последний не застроенный участок существенного размера в этом районе, где можно создать среду высокого качества с параметрами современной европейской застройки».

«В рамках этого микрорайона мы предлагаем построить два квартала, — рассказывает Каримуллин. — Периметр из двух высотных домов огородит жителей от внешнего шума и пыли. Внутри мы создадим более компактную и уютную застройку».

Это будут пять одноподъездных секционных домов попеременной этажности (от 7 до 27 этажей). По словам архитектора, главное преимущество зданий — большое количество угловых квартир с просторными гостиными. Окна квартир выходят на две стороны.

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Особое внимание архитекторы уделяют акцентам. Так, первые этажи в домах на Христенко будут оснащены окнами в пол. Среднеэтажные постройки украсят террасы в видом во двор.

На территории комплекса планируют построить школу на 1300 мест и детский сад на 260 мест. Внутри квартала обещают создать тихую, зелёную среду. Также в проекте — детские и спортивные площадки, пешеходные зоны и даже сады.

К плюсам относится то, что участок правильной формы, рядом уже есть зелёная зона, хорошо развитая транспортная инфраструктура, которая свяжет комплекс с другими микрорайонами города, отмечают авторы проекта.

Жилой комплекс также будет оборудован парковками, как наземными, так и подземными. Последние планируется растянуть под обоими кварталами. Они покроют потребности до 90% жителей микрорайона.

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Что не понравилось совету

Дело в том, что на обсуждение градостроительного совета выдвинули концепцию ЖК, которую комиссия уже обсуждала 9 декабря 2021 года. На июльском заседании эксперты ожидали увидеть генплан развития территории и планировали провести детальный разбор зданий.

«Концепция хорошая, красивая, но чтобы идти дальше в обсуждении проекта, необходимо изучить детали. А для этого нужно посмотреть генплан участка», — выразил общее мнение депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко.

Сомнение у экспертов вызвала и концепция открытых лоджий. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциации «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» Сергей Шадрин не сдерживая улыбки заметил, что в Барнауле большую часть года лежит снег. В связи с этим непонятно, кто будет чистить снег и лёд на балконах.

«Мы с коллегами специально ездили в Новосибирск, общались с жителями домов с аналогичными балконами, — отвечал Каримуллин. — Собственники квартир чистят снег вручную. Внизу представители ТСЖ следят за тем, чтобы снег не упал никому на голову».

Второй вопрос Шадрина — как бороться с остеклением балконов. Ведь будущие жильцы наверняка захотят их остеклить, но это не вписывается в концепцию открытых террас.

На это архитектор бюро DROM ответил, что команда специально расположила открытые террасы в шахматном порядке — так жителям будет намного сложнее их застеклить.

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Архитектор Сергей Боженко с долей скептицизма попросил разработчика уточнить вопрос «растянутой» подземной парковки. «Под какими конкретно зданиями будет находиться парковка, как она будет загружаться и разгружаться?» — поинтересовался архитектор. Не дождавшись ответа, Боженко предложил доработать концепцию до стадии эскизного проекта и посмотреть его ещё раз. Комиссия поддержала предложение.