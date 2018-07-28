Почти на четверть вырастет объем нового жилья в Барнауле в 2018 году

Власти Алтайского края утвердили план по вводу жилья в Барнауле в 2018 году на уровне 478 тысяч квадратных метров. Об этом порталу Amic.ru сообщили в администрации города.

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Для сравнения: в 2017 году в столице Алтайского края было введено в эксплуатацию 381 тысяча 824 квадратных метра жилья. В том числе 290 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и 91 тысяча "квадратов" жилья индивидуального.

В Барнауле придерживаются комплексного освоения земельных участков. Поэтому наибольшее количество многоквартирного жилья вводится на территории самого интенсивно растущего района города — Индустриального. Так, в 2017 году в районе было введено в эксплуатацию более 208 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 37 тысяч — индивидуального. Активно частными домами застраивается и Центральный район — более 31 тысячи кв.м. в 2017 году.

Также в администрации Барнаула назвали Amic.ru наиболее перспективные для жилищной застройки территории города.

Почти на четверть вырастет объем нового жилья в Барнауле в 2018 годуСеверо-Западный планировочный район (застройка в пределах улиц Энтузиастов, Попова, Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна):

квартал 2032, ограниченный улицами Энтузиастов, 65 лет Победы, Сергея Семенова, Солнечная Поляна (жилой комплекс "Дружный 2"),

квартал 2033, ограниченный улицами Энтузиастов, Попова, Сергея Семенова, 65 лет Победы,

квартал 2035, ограниченный улицами Сергея Семенова, 65 лет Победы, 280-летия Барнаула, им. В.Т.Христенко,

квартал 2036, ограниченный улицами Сергея Семенова, им. В.Т.Христенко, 280-летия Барнаула, Солнечная Поляна,

квартал 2037, ограниченный улицами 280-летия Барнаула, 65 лет Победы, им. В.Т.Христенко,

квартал 2038, ограниченный улицами 280-летия Барнаула, им. В.Т.Христенко, Солнечная Поляна.

Юго-Западный планировочный район (застройка в пределах Павловского тракта, улиц Попова и Власихинская):

квартал 2009, ограниченный улицами Балтийская, Сиреневая, проездом Северным Власихинским, улицей Сергея Ускова (жилой комплекс "Матрёшки"),

квартал 2009а, ограниченный улицами Балтийская, Сергея Ускова, проездом Северным Власихинским, проспектом Энергетиков (жилой комплекс "Балтийская крепость"),

квартал 2010, ограниченный улицей Взлетной, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским (жилой комплекс "Времена года"),

квартал 2011, ограниченный Павловским трактом, улицами Сергея Ускова, Взлетная, проездом Северным Власихинским.

Также комплексному освоению подлежит центральная часть квартала 2012, ограниченная улицей Власихинской и Северным Власихинским проездом.

Больше информации о масштабном строительстве в Барнауле читайте в нашем проекте "Большая стройка. Как изменится Барнаул в 2018 году".