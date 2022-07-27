Под Барнаулом продают трехэтажный коттедж c тремя гостевыми домиками

В Барнауле выставили на продажу огромный коттедж на улице Сосновой. Согласно объявлению на площадке «Авито», на участке 45 соток расположился дом площадью 454 квадратных метра с тремя гостевыми домиками и просторным крытым бассейном.

Дом состоит из трёх этажей. В нём есть отдельная гостиная с камином, бильярдная, оружейная, винный погреб, домашний банный комплекс с баром и бассейном. Кроме того, обустроены два балкона и мансарда.

Также на территории есть два двухместных гаража и, как заявляет продавец, огромный участок позволяет держать лошадей, скот, птицу, а также выращивать редкие сорта деревьев.

Стоимость подобной недвижимости — 55 млн рублей. Отмечается, что добраться до центра краевой столицы можно за 20 минут по трассе.