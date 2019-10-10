Поколение "Здесь и сейчас": Как миллениалы влияют на экономику

Каждое новое поколение считает своим долгом подчеркнуть отличие от предыдущего. Но больше всех в этом преуспели миллениалы – так принято называть тех, кто родился в промежутке с 1981 по 2000 год.

Миллениалы вечно делают что-то такое, что повергает остальные возрастные категории в изумление. Они то изобретут галоши и шумно этому радуются. То придумают экосумку – ту самую, с которой ходили за молоком или хлебом лет 60 назад и которая висела, набитая луком, на видном месте в каждой кухне середины ХХ века. А то и вовсе предпочтут покупать каждый день кофе на вынос, просто чтобы иметь возможность сказать бариста "Мне как обычно" и сфотографировать для "Инстаграма" свое имя на стакане. За всем этим стоят деньги. И немалые. Миллениалы постепенно становятся основной движущей силой экономики – от их выбора зависит успех отраслей и компаний. Своим рублем они "голосуют" совсем иначе, чем другие возрастные категории. Что же выбирает поколение Y и почему?

В аналитике агентства Goldman Sachs Global Investment Research подробно рассказывается, как и на что миллениалы тратят деньги. Это поколение росло в эпоху стремительно меняющегося мира. Перед их глазами рушились устои – социальные, технологические, экономические. Они застали развал СССР и перестройку, переход к рыночной экономике, стремительное развитие интернета, глобализацию и мировой финансовый кризис (некоторые даже несколько). Все это, конечно, повлияло на поколенческие привычки, пусть даже на бытовом уровне мы не осознаем связь.

Опыт, а не вещи

Миллениалы предпочитают впечатления обладанию дорогими вещами. Продавцы бриллиантов и дорогих машин уже в полной мере ощутили этот тренд. Если и нужно купить какую-то вещь, то она должна гарантировать комфорт, удовлетворение и результат здесь и сейчас.

Не запостил – не было

Для молодых людей важно быть заметными. В этом им помогают соцмедиа, где принято демонстрировать свои путешествия, события и интересный образ жизни. Социальный капитал ценится не меньше финансового.

Делиться, а не беречь

Что действительно изобрели миллениалы, так это экономику совместного потребления. Если есть возможность что-то арендовать вместо покупки, это будет арендовано. Если можно подписаться на сервис или услугу вместо самостоятельного освоения, то так тому и быть. Особенно это заметно в транспортной сфере с модными каршерингами, но тренд развивается и в других отраслях. Можно купить подписку на ежемесячную коробку носков или записаться в клуб, в котором годовой абонемент гарантирует доступ к широкому выбору домашней техники вроде дрели или газонокосилки без необходимости их покупать.

Обещать – не значит жениться

Средний возраст вступления в брак среди миллениалов поднялся до 30 лет. В 1970-м году аналогичный показатель был на уровне 23 лет. Это не означает, что молодежь выбирает жизнь "одиноко одиноких одиночек", – они просто откладывают это событие. 70% опрошенных аналитиками не исключают свадьбу и детей из своего будущего насовсем.

Бегом от инфаркта

Здоровье – это образ жизни. Представители этой возрастной категории больше тренируются, едят умнее и курят меньше, чем предыдущие поколения. Они используют приложения для трекинга тренировок и специально гуглят самые здоровые продукты. Это единственная сфера, где они действительно готовы тратить деньги на привлекательные бренды.

Магазин на диване

Склонность миллениалов к технологиям меняет торговый ландшафт. У молодежи на руках критичный подход, разносторонняя информация о продукции, обзоры и сравнение цен. Они не стесняются гуглить, обсуждать на форумах и в итоге выбирать бренды, которые могут предложить максимальное удобство при минимальных затратах. Они используют купоны, распродажи, промокоды. Акции в среднем снижают стоимость покупок на 3%. Ключевой инструмент экономии – кешбэк, которым практически не пользуется старшее поколение.

Сделай сам

Делать что-то своими руками – это тренд. Для представителя поколения Y собрать самостоятельно шкаф, приготовить экзотическое блюдо или изготовить рукодельные украшения для вечеринки – крутой опыт. Это помогает экономить и получать впечатления. А параллельно, может быть, еще и прямой эфир в "Инстаграме" "запилить".

Мой дом – мои правила

Средний возраст покупателя жилья за последние десятилетия сместился с 25 до 45 лет. Поначалу эта возрастная группа предпочитала быть арендаторами, считая собственное жилье недоступным, но ситуация начала меняться. На рынке жилья возможен бурный рост продаж, но не абы какого.

"Миллениалы хорошо разбираются в интернете и глубоко анализируют рынок прежде чем приобрести квартиру, – считает Марина Ракина, председатель комитета по предпринимательству в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты. – Для представителей поколения Y на первое место выходит комфорт, качество жилья, эргономика квартиры и района. Квадратные метры тоже играют роль, но молодежь заботится еще и о том, насколько полезно, экологично, удобно это пространство. Если уж они будут покупать жилье, то это должна быть современная квартира с многофункциональной полезной площадью, а еще с энергосберегающими технологиями, хорошей транспортной доступностью, приятным соседством и возможностями для спорта и отдыха".

Материал подготовлен при поддержке "Хорошоево". Приходите к нам посмотреть на квартал, где мечтают жить все миллениалы. 10-15 минут от центра – и вы на месте. Все подробности на сайте https://хорошоево.рф/.

Стремление иметь жилье в собственности, а не в аренде, характерно не только для россиян. В Испании доля собственников достигает 77%, в Италии – 72%, в Нидерландах – 69%. В России этот показатель равен 87% и в последние десять лет показатель возрастал. Между тем в других странах действительно многие предпочитают арендовать жилье: в Германии доля собственников – 52%, а в Швейцарии – 43%.