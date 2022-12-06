Покупка квартиры в новостройке Санкт-Петербурга: как сэкономить

Покупка квартиры — это всегда большие финансовые вложения. Когда речь идёт о новостройках, многие даже не задумываются о том, что можно снизить стоимость квартиры. Однако такие варианты есть — профессиональными секретами поделились специалисты компании «Этажи».

Три хитрости, на которых можно сэкономить

Предположим, вы решили приобрести жильё в Северной столице России. Вы внимательно изучили каталог новостроек в Санкт-Петербурге и выбрали несколько понравившихся вариантов. Дальше вам предстоит связаться с застройщиком, чтобы обговорить детали, записаться на осмотр и прочее. Рассказываем, на чём здесь можно сэкономить.

«Такая же, но дешевле». Допустим, вам приглянулась квартира на 10 этаже стоимостью 5 млн рублей. Спросите у консультирующего вас специалиста, есть ли аналогичная жилплощадь, но дешевле? Скорее всего, вам предложат похожий вариант, но с хорошей скидкой (например, на другом этаже или с иным расположением на лестничной площадке). Внимательно изучайте сайт застройщика. Чаще всего на главной странице выставляют самые дорогие предложения, но если немного «углубиться», можно найти схожие варианты подешевле. Следите за сезонными скидками и акциями. Конечно, распродажу до 50% ждать не стоит, но многие застройщики иногда дают возможность сэкономить 5-15% с «квадрата». Чаще всего подобные промоакции проводят в конце года и летом.

Важно: даже если никаких скидок застройщик не предлагает, вы можете сами о них попросить. Особенно в период, когда продажи идут не лучшим образом и менеджеры не «дотягивают» до выполнения плана.

Ещё несколько секретов

Чаще всего покупка наиболее выгодна в самом начале строительства. Некоторые застройщики начинают промопродажу ещё до начала закладки котлована, что также позволяет неплохо сэкономить. Минусов у такого варианта два: ждать придётся долго, а застройщика выбирать максимально тщательно, чтобы не потерять деньги, если он разорится.

Важно также грамотно подойти к вопросу привлечения заёмных средств. Если речь идёт об ипотеке, нужно изучить предложения разных банков. Разница даже в 1% в ставке по жилищному кредиту за 20-30 лет превращается в огромную сумму. Иногда выгоднее оформить рассрочку от застройщика, чем брать ипотеку, поэтому попросите менеджера просчитать все возможные варианты, чтобы выбрать наиболее выгодный. Человеку, не обладающему достаточным уровнем финансовой грамотности, сделать расчёты, особенно в долгосрочной перспективе, бывает непросто.

А если менеджер не готов предоставить вам скидку (не всегда он наделён такими полномочиями), вы можете попросить об этом его непосредственного руководителя. Заранее сформулируйте причину и не стесняйтесь озвучить её (например, в дополнение к квартире вы хотите приобрести ещё и парковочное место).

ООО «Этажи»