Поликлинику на 700 посетителей планируют построить в «молодом» квартале 2033 в Барнауле

Новое лечебное учреждение позволит частично решить проблему с нехваткой поликлиник в Индустриальном районе Барнаула

20 декабря 2022, 07:34, ИА Амител

Поликлиника в Барнауле, фото иллюстративное / Источник: "Алтайгражданпроект"

В квартале 2033, который расположен на пересечении ул. Попова и Энтузиастов, запланировано строительство крупной поликлиники. В смену она будет принимать до 700 посетителей. Сейчас краевой центр госзакупок объявил тендер по поиску подрядчика, который разработает на объект проектную документацию. Начальная цена контракта составляет 26,2 млн рублей.

Современная и мощная

Возводить поликлинику будут в центре квартала 2033, на ул. Попова, 128. Площадь отведённого под строительство участка составляет 1,1 га. Объект станет очередным филиалом поликлиники № 9. В документации указано, что сейчас лечебное учреждение располагается в шести помещениях, пять из которых находятся на первых этажах домов, и пристройках к ним. Новое здание должно решить множество проблем, с которыми сталкиваются и сотрудники, и пациенты.

«В соответствии с существующими строительными, медико-технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями площади кабинетов приёмов пациентов, манипуляционных кабинетов, лабораторий не соответствуют нормам», — указано в документации.

Победителю торгов необходимо разработать проект здания с учётом требований медицинского задания, которое подготовили сотрудники Министерства здравоохранения. Так, в структуру учреждения, согласно техзаданию, должны входить поликлиника на 700 посетителей в смену, в том числе женская консультация на 150 посетителей, клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационные отделения, участок для обращения с медицинскими отходами, хозчасть, администрация, общие и вспомогательные помещения, гараж на 12 легковых автомобилей.

Нормативный срок эксплуатации здания составит не менее 50 лет. Этажность и площадь здания архитекторы должны будут установить самостоятельно: в техзадании требований к этим параметрам нет.

Также проектировщикам необходимо будет предусмотреть организацию пешеходных и транспортных связей на территории поликлиники, благоустройство и озеленение, установку малых архитектурных форм, стоянку для автомобилей.

Закрыть «дыры»

Квартал 2033 начали застраивать в 2018 году. Здесь одновременно работали несколько компаний: «Жилищная инициатива», «Адалин», «Союз» и «Алгоритм». Они возвели 14 многоэтажных домов. В микрорайоне уже работает детский сад. В планах — строительство ещё и школы.

Кроме квартала 2033, новая поликлиника в Индустриальном районе уже в 2023 году должна заработать на ул. Лазурной, 46. Учреждение рассчитано на 900 посещений в день. Поликлиника станет самой крупной в регионе. Здание занимает около 15 тысяч квадратных метров и состоит из четырёх блоков.



Под филиал поликлиники № 1 зарезервирована площадка в нагорной части Барнаула рядом с перинатальным центром «Дар». Пока точного места для неё не определено.