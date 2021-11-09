Полная стоимость ипотеки в России с начала года выросла до 9,2%

Полная стоимость ипотеки, в которую входят процентная ставка и иные платежи, с начала года в России выросла на 0,6 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединённое кредитное бюро.

"Этот рост обусловлен как увеличением ключевой ставки с начала года на 2,5 п.п., так и изменением программы льготной ипотеки: с июля эта программа стала почти недоступной для крупнейших городов вроде Москвы и Санкт-Петербурга из-за ограничения по максимальной сумме кредита в 3 млн рублей", – сказано в сообщении ОКБ.

Представители организации отмечают, что средний размер ипотеки в сентябре 2021 года вырос на 96 тысяч рублей, а с начала года – на 261 тысячу рублей.

Из-за того что заёмщики вынуждены брать у банков больше, на 2,5 месяца увеличилась средняя продолжительность ипотеки.

Ранее сообщалось, что после объявления о нерабочих днях в России вырос спрос на жильё. Это коснулось всех видов недвижимости.