Порядка 40 человек ежедневно работают на строительстве проблемного дома в Барнауле

Около 40 человек ежедневно задействованы в работах по возведению проблемного дома на проспекте Ленина, 195а, в Барнауле. Об этом представитель застройщика сообщил вице-мэру Максиму Полежаеву, который вместе с главой администрации Октябрьского района Андреем Овсянниковым провел выездную рабочую встречу на площадке.

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Недвижимость Ждут, надеются, верят. Какие дома-долгострои не могут дождаться дольщики в Барнауле

Как сообщает пресс-центр мэрии, сейчас на объекте завершаются работы по благоустройству. В третьей блок-секции уже запустили отопление. В четвертой идет черновая отделка.

Напомним, что дом возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. По последним данным, застройщик обещал сдать объект к 20 ноября.

24 октября дольщики провели пикет, на котором обратились за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. В начале ноября стало известно, что Следственный комитет проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя.