Потопы, поломки, грязь: жители барнаульской новостройки недовольны работой ЖЭУ

Жители новостройки по улице ул. Гущина, 175, недовольны работой ЖЭУ-24, которая обслуживает их дом. По словам людей, оборудование в подвале неисправно, в тёплое время года подъезды топит, а также по дому постоянно возникают поломки, сообщает "Толк".

Житель дома рассказал о том, что людям надоело терпеть бездействие управляющей компании. Одна из претензий связана с провалившимся крыльцом, которое просто закрыли деревянным настилом.

Горожанин добавил, что в подвале дома установлены два насоса отопления, один из которых не работает.

Дом построен в 2018 году и находится на гарантии, но застройщик обанкротился и люди не могут предъявить претензии ему.

В УК заявили, что все упрёки в адрес компании – ложь, а жильцы не обращались с официальными жалобами в организацию.

"Откуда жильцы знают, что там в подвале? Он закрыт, и они не имеют туда доступа", – ответил на претензии к работе насоса представитель УК.

Он также заявил, что жильцы сами виноваты в том, что застройщик обанкротился, поскольку они поддержали многомиллионные иски к компании.

Ранее житель барнаульского дома по адресу Гоголя, 24б, пожаловался, что уже три года у него нет горячей воды по вине управляющей компании "Базис".