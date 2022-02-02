"Приступ шизофрении". Почему квартиры в Барнауле дорожают за сутки и когда закончится истерия

Стоимость недвижимости в Барнауле продолжает стремительно расти и пока не планирует останавливаться. Покупатели в шоке и бешенстве: цена на подобранные квартиры за ночь может увеличиться на 300 тыс. рублей, продавцы “плюют” на договорённости и поднимают стоимость недвижимости уже перед сделкой. Собственники жилья ведут себя непредсказуемо, потому что боятся “продешевить”, объясняют риелторы. Как долго рынок и его участников будет лихорадить, выяснил amic.ru.

Продать за 30 минут

Жительница Барнаула Елена Алексеева, подбирая недвижимость для покупки, столкнулась, по её словам, с “неадекватными собственниками”. Стоимость малогабаритных квартир в районе посёлка Силикатного (который всегда менее ценился из-за удалённости), сравнялась со стоимостью “однушек” в близких к центру районах, рассказывает горожанка. При этом цена недвижимости увеличивается за несколько часов.

“Цены скачут по 50, 100, 400 тысяч [рублей] за ночь. И так же обратно опускаются. Спрашиваю: что-то в квартире глобально изменилось, откуда плюс 400 тысяч? “Нет, — отвечает риелтор. — Просто было много показов, большой спрос на квартиру, вот мы и повысили”. Причём у них покупатель с наличкой есть, но они просто хотят продать тому, кто заплатит больше. [Риелторы] накручивают клиентов, что сейчас спрос идёт, искусственно завышают ценники и ждут клиента. А адекватные продают за 30 минут. Задатки без просмотров перечисляют. И рынок опустел резко, смотреть нечего”, — пожаловалась жительница города в интернет-сообществе “Барнаул22”.

Найти подходящую квартиру, когда на рынке наблюдается паника, практически невозможно, отмечает женщина. Поэтому она решила отложить покупку жилья до более спокойных времён.

“Как искать квартиру в такой панике? Сейчас договорились, через полчаса уже отзваниваются, что на задатке. То, что полгода назад за 1,7 млн рублей можно было купить, теперь 2,3 млн минимум. Приезжаем смотреть — уже 2,5 млн, на следующий день — 2,55 млн, ещё пара дней – 2,7 млн. Ну и сидите с малосемейками за 2,3 млн и “однушками” убогими за 2,7 млн. Пережду этот приступ шизофрении, куплю за адекватные деньги”, — возмущается Елена.

Не хочешь — не покупай

Паника, ажиотаж и истеричный спрос, которые наблюдаются на рынке, удивляют даже риелторов. Январь всегда был месяцем затишья: в это время совершались сделки, которые барнаульцы не успели закрыть в декабре. Оживление на рынке наблюдалось лишь к концу февраля. Но в 2022 году всё иначе, отмечает руководитель агентства “Превыше” Марина Зайцева.

“Уже в первую рабочую неделю после новогодних праздников были запросы от клиентов, пошли первые продажи. Активность на рынке есть, и она не снижается во время сезонных колебаний”, — говорит эксперт.

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Ажиотаж риелтор объясняет дефицитом ликвидных предложений: в конце прошлого года с рынка “вымыли” наиболее интересные варианты. Поэтому сейчас продавцы не ориентируются в условиях рынка и меняют цену “на ходу”.

“Собственники, выставляя объекты на продажу, не уверены в их реальной стоимости. Ещё у них есть ожидания, что квартира должна продаваться определённое время. Но когда вчера жильё выставили на продажу, а сегодня поступило пять звонков, и люди готовы приходить, смотреть квартиру, собственник считает, что недвижимость востребованная и он продешевил. В этом случае владелец начинает искать способы повысить цену, чтобы не оказаться в невыгодной ситуации. Это и порождает случаи, когда стоимость недвижимости растёт даже перед заключением предварительного договора”, — объясняет Марина Зайцева.

Действия собственников, повышающих стоимость недвижимости, никак не противоречат российскому законодательству, добавляет эксперт. Ведь продавец и покупатель заключают сделку — действие, совершаемое по обоюдному согласию сторон.

“Никто не может заставить сторону выходить на сделку на невыгодных условиях. Если в какой-то момент сторона сочтёт для себя условия, на которых ей предлагают выйти на сделку, невыгодными, она и не выйдет. И это не будет противоречить законодательству. К сожалению, реальность такова, что договорённости сторон до момента фиксации их в письменном виде могут не считаться как обязательные к исполнению”, — говорит риелтор.

“Недвижимые фонари”

“Внезапное” изменение цены риелторы объясняют и действиями лжепродавцов. На продажу выставляют несуществующую квартиру, чтобы проанализировать спрос и действия покупателей.

“Есть такие манипуляции, мы с ними боремся постоянно. Вывешивается “фонарь” — несуществующая квартира. Когда звонит покупатель, ему говорят, что квартира продана или выросла цена. Это делается для определённого сбора информации, хотя такой квартиры не существует”, — объясняет руководитель агентства недвижимости “Ключ-Риэлт” Константин Никитеев.

Пики и провалы

Повышенный спрос на рынке вторичного жилья отчасти спровоцирован дефицитом новостроек в Барнауле, считает Константин Никитеев. Новых ЖК на рынок поступает мало, а существующие варианты раскупили ещё несколько лет назад.

“Определённый дефицит есть, но он не глобальный. Квартиры в новостройках разобрали ещё до Нового года, а стройка — это процесс, как грибы они не появятся через сутки. Здесь есть дефицит. То, что предложений на “вторичке” меньше, действительно так. Но надо просто подождать и поискать разные варианты”, — уверен Константин Никитеев.

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При этом подбор недвижимости барнаульцы уже давно не ограничивают одним определённым районом. Горожане стали намного мобильнее, и расположение квартиры уже не играет решающей роли в покупке. Это приводит к тому, что стоимость недвижимости в разных районах Барнаула становится практически одинаковой.

“Люди стали более мобильны, и уже нет привязки к конкретному району. Покупатели смотрят, где интереснее жить, удобнее добираться. Рынок немного “размазался”, цены начинают сглаживаться. Если несколько лет назад было чётко: в центре максимальная цена, в новостройках (новые кварталы в Индустриальном районе Барнаула, — прим. ред.) дешевле, на Потоке — ещё ниже. В этом году квартиры в новых домах на Потоке и в новостройках продают почти по одинаковой стоимости. Всё меняется”, — отмечает риелтор.

Сколько ещё продлится ценовая истерия на рынке жилья, риелторы сказать затрудняются. Пандемия, по их словам, перевернула рынок и нарушила все его законы.

“Конечно, ситуация поменяется. Когда — сказать сложно. Раньше мы могли опираться на закономерности снижения и повышения спроса. Но последние два года, когда началась пандемия, они не работают. Традиционные пики и провалы сдвинулись. Мы понимаем, что сейчас на спрос влияет значительно больше факторов. В связи с этим сложно строить прогнозы на короткие периоды”, — резюмирует Марина Зайцева.

Цифры

По данным цифровой платформы restate.ru, в конце января 2022 года вторичные квартиры продавались дороже новостроек. Так, средняя цена одного квадратного метра готового жилья составила 81,5 тыс. рублей (год назад она была 61,2 тыс.), строящегося — 75,8 тыс. рублей (в январе 2021 года стоимость составляла 55,4 тыс. рублей).