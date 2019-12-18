Продажа 10-метровой квартиры в Барнауле вызвала ажиотаж

Аукцион по продаже миниатюрного жилого помещения в доме № 25 по улице Энтузиастов в Барнауле собрал сразу несколько желающих приобрести его в собственность, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Новости

Недвижимость Прицельные инвестиции. Какие квартиры Барнаула могут подорожать на треть

На квартиру, площадь которой составляла всего 10 квадратных метров, претендовали три физических лица и один индивидуальный предприниматель.

По результатам торгов победитель предложил цену, которая превышает стартовую на 36% – с 311 тысяч рублей до 423 тысяч рублей.

Примечательно, что это была уже вторая попытка реализовать арестованное имущество, которое обременено ипотекой. Первый аукцион состоялся 30 сентября текущего года, не вызвав интереса у покупателей.

В качестве очевидного преимущества такого маленького жилья помимо его небольшой стоимости можно назвать разве что одно – крайне низкий налог на имущество. Сейчас он составляет всего 369 рублей в год.