Против лома и взлома. Эксперты назвали три причины застраховать частный дом

Защитить страховкой можно не только само строение, но и даже ремонт, и предметы интерьера

26 октября 2022, 18:06

Загородный дом — недешёвое удовольствие, поэтому не лишним будет обеспечить его безопасность. Собственникам, которые хотят защитить свою недвижимость, стоит подумать о страховке дома. С ней даже при возникновении несчастного случая можно получить компенсацию.

Специалисты назвали три причины застраховать частный дом.

  1. Застраховать можно не только собственно строение, но и такие объекты, как:

— домашнее имущество: личные вещи, дорогую бытовую технику, предметы интерьера;
— инженерное оборудование и даже отделку;
— ущерб соседям, нанесённый из-за утечки газа или аварии в водопроводной системе.

  1. При страховании загородного дома, как правило, учитывают все возможные страховые риски:

    — пожар из-за короткого замыкания или удара молнии;
    — кража;
    — стихийные бедствия — наводнение, разрушение от урагана;
    — падение на здание летательного аппарата;
    — взрыв из-за возгорания в газовой системе.

  2. Страховку дома можно оформить в онлайн-режиме. Для этого даже не требуется осмотр и опись домашнего имущества.

ООО «ДримТрейд»

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