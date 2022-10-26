Против лома и взлома. Эксперты назвали три причины застраховать частный дом
Защитить страховкой можно не только само строение, но и даже ремонт, и предметы интерьера
Загородный дом — недешёвое удовольствие, поэтому не лишним будет обеспечить его безопасность. Собственникам, которые хотят защитить свою недвижимость, стоит подумать о страховке дома. С ней даже при возникновении несчастного случая можно получить компенсацию.
Специалисты назвали три причины застраховать частный дом.
Застраховать можно не только собственно строение, но и такие объекты, как:
— домашнее имущество: личные вещи, дорогую бытовую технику, предметы интерьера;
— инженерное оборудование и даже отделку;
— ущерб соседям, нанесённый из-за утечки газа или аварии в водопроводной системе.
При страховании загородного дома, как правило, учитывают все возможные страховые риски:
— пожар из-за короткого замыкания или удара молнии;
— кража;
— стихийные бедствия — наводнение, разрушение от урагана;
— падение на здание летательного аппарата;
— взрыв из-за возгорания в газовой системе.
Страховку дома можно оформить в онлайн-режиме. Для этого даже не требуется осмотр и опись домашнего имущества.
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