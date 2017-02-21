Проверено временем: по какой технологии строят качественные жилые дома?

Тема недвижимости в Барнауле сегодня актуальна как никогда. В городе появляются новые дома по усовершенствованным сериям, но некоторые вещи все равно остаются неизменными в своих лучших традициях. Многие согласятся, что советские строительные стандарты до сих пор остаются актуальными, опережая "щадящие" современные нормы.

В начале 80-х годов сборный каркас серии 1.020 первоначально был разработан для промышленных зданий, однако для строительства жилых помещений система приспособлена не была. Однако в 1986 году в связи с программой "Жилище" была поставлена задача решить жилищную проблему к 2000 году путем двукратного увеличения объема гражданского строительства. Элементы систем должны были быть простыми, но при этом обеспечивать комплексную застройку, удовлетворять объёмно-планировочным решениям возможно большего количества типов гражданских зданий и максимально учитывать разнообразные особенности материально-технической базы стройиндустрии при широком использовании местных строительных материалов. К 1987 году каркас 1.020-1/83 был адаптирован под жилое строительство и получил название 1.020-1/87. После этого система распространилась практически по всем регионам России.

В начале прошлого года завод ЖБИ запустил производство 56-й диафрагмы и является единственным производителем данного изделия по 1.020 в Алтайском крае.

Сегодня 1.020 в своем первоначальном виде встречается уже редко, каркас был усовершенствован, однако комплектующие остались типовыми и их производство заводами ЖБИ уже давно отточено до мастерства. В вопросе производства 1.020 – одна из самых распространенных и наиболее простых серий.

В Барнауле по 1.020 дома строятся наряду с панельными в сегменте "эконом". Например, два жилых дома по адресу пр. Ленина, 195а, строительством которых занимается монтажная компания "ПР Холдинг", возводятся с использованием серии 1.020. В сейсмоусточивый каркас зданий органично вписывается яркий кирпичный фасад, делая квартиры еще более теплыми для нашего сибирского климата. Это один из немногих объектов, где предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой планируется расположение зоны отдыха для жильцов. Подробнее о проекте вы можете узнать на сайте застройщика.

Чтобы более подробно узнать об эффективности данной серии, о материалоемкости и задать другие вопросы, обращайтесь в отдел продаж по телефону +7(3852)20-22-22.

Завод "ЖБИ Сибири" поддерживает не только проекты с уникальными изделиями, но и типовые, проверенные далеко не на одном десятке объектов. Перенимая современные возможности проектирования, каждый новый дом все равно приобретает уникальный облик и находит своих жильцов, ценящих в нем что-то особенное, начиная от удобной планировки и заканчивая видом из окна собственной квартиры.