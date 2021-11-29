"Путь в никуда". Строители предупреждают, что на Алтае перестанут возводить школы и детсады

Строительные компании Алтайского края, которые по заказу государства возводят школы, детсады и больницы, прогнозируют кризис отрасли. Из-за резкого роста цен на строительные материалы подрядчики работают с многомиллионными убытками, а принятая в регионе схема пересчёта госконтрактов оказалась несовершенной и не может спасти строителей от банкротства. Власти региона предлагают подрядчикам чуть-чуть потерпеть: российский Минстрой уже готовит новые предложения для помощи строителям. Но компании настроены жёстко: если не решать проблемы сейчас, в ближайшие годы строить объекты соцкультбыта в Алтайском крае будет некому.

Общие цели

Подрядные компании, работающие на госстройках, просили у регионального и федерального правительств помощи ещё весной 2021 года, когда начался стремительный рост цен на материалы, и затраты на возведение объектов выросли на 30-50%. Однако суммы госконтрактов (подрядчики заключили их в 2019, 2020 годах) остались прежними: Федеральный закон № 44 о торгах запрещает менять условия заключённых договоров и увеличивать стоимость строительства.

Более полугода потребовалось федеральному Минстрою, чтобы разработать "спасительный" проект. В документе указано, что компании могут рассчитывать на увеличение цены контракта до 30%, но только на объём работ, который ещё не успели сделать. В сентябре аналогичный документ приняли и в Алтайском крае.

По словам регионального замминистра по строительству Игоря Спивака, все подрядные компании, работающие на стройках в Алтайском крае, отправили в Минстрой новые сметы. Они разработаны с учётом удорожания строительных материалов. Сейчас документы проходят проверку в госэкспертизе Алтайского края, затем с компаниями подпишут допсоглашения, а региону переведут дополнительные средства.

"Закон устанавливает максимальный размер удорожания госконтрактов на 30%. На объектах, где этого будет недостаточно, придётся по взаимному соглашению сторон расторгать контракты, чтобы завершить строительство с учётом новых контрактов, с учётом нового уровня цен. Но таких объектов мы пока не просматриваем", – отметил замминистра во время экспертного совета премии "Менеджер года – 2021" по строительству в ИД "Алтапресс".

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В следующем году, по его словам, размер госпомощи для строительных компаний вырастет. В российском Минюсте лежит приказ Минстроя, позволяющий пересчитать по новым расценкам и работы, выполненные с 1 января 2021 года.

"На уровне правительства и субъекта предприняты меры, которые должны каким-то образом исправить эту ситуацию. Наша общая цель – не допустить убыточности при строительстве бюджетных объектов", – сказал чиновник.

"Нет команды"

Переоценивать необходимо не только уже разыгранные, но и планируемые аукционы, указывают строители. В 2021 году в Алтайском крае 48% всех торгов на возведение школ, детских садов, поликлиник и других государственных объектов провалились из-за неадекватной стоимости контрактов. Такая же ситуация в сфере капитального ремонта:

"В этом году около 60% тендеров на выбор подрядчиков по капремонту не состоялись именно из-за неадекватной стоимости начальной максимальной цены", – отметила исполнительный директор СРО "Алтайские строители" Зинаида Герасимович.

Работать на заведомо убыточных объектах компании отказываются. Но пока, по словам эксперты, стоимость контрактов регион пересматривает неохотно.

"К сожалению, ничего не изменилось по объектам, которые выставляют на торги. Недавно вышли два объекта. Когда мы рассматривали аукционную документацию, видели сметные расчёты. Они выполнены по старой методике 2004 года, пересчёта в новую методику нет. Никто из строителей на эти аукционы иди не хочет. Хотелось бы обратиться к Минстрою: краевые заказчики (в нашем регионе их представляют Единый стройзаказчик капитального строительства Алтайского края и Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, – прим. ред.) говорят: нет команды от Минстроя на пересчёт сводных сметных расчётов по новой методике", – сообщила Герасимович.

Убыточные строительные контракты могут на несколько лет оставить регион без новых социальных объектов, а тысячи строителей – без работы. Чтобы этого не допустить, эксперты предлагают обратиться в федеральный Минстрой.

"Сейчас компании наработали убытков, "оборотку" всю загнали на гособъекты и думают, как бы на плаву остаться и к банкротству не подойти. Судя по ситуации, в следующем году генподрядные организации также не пойдут на объекты. Это грозит сокращением рабочих рук. Кто-то говорит, что пойдёт в строительство жилья, но все не могут разом уйти. Проблема очень серьёзно стоит перед краевыми подрядчиками. Надо всем строительным сообществом выходить на министерство, говорить, что методика не решает проблемы ценообразования", – предложил председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

"Вражеские методы"

Проблема ценообразования в строительстве назрела ещё несколько лет назад, объяснил Игорь Спивак. Стоимость каждой позиции в смете на объект (будь то цемент или работа каменщика) берут из реестра – федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Эта база появилась в 2019 году, но до сих пор работает "на костылях". Отчасти в этом виноваты и сами строители, подчёркивает Спивак.

"С 2019 года мы испытываем дефицит средств (на финансирование строительства соцобъектов, – прим. ред.), потому что данные в сборниках цен не отвечают фактической стоимости материалов. Ежеквартально Минстрой России для каждого субъекта определяет индексы* удорожания стоимости строительства на основе данных по ценам, которые передают регионы. Но производители, поставщики стройматериалов, мягко сказать, лукавят. Наверное, не хотят "светить" свои доходы, обороты. Алтайский региональный центр ценообразования строительства ежеквартально практически по 400 позициям проводит мониторинг, направляет в федерацию. Когда они начинают проверять, данные не сходятся", – говорит Игорь Спивак.

*Индексы Минстроя предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчётов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

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Алтайские власти неоднократно обращали внимание на эту проблему и объясняли строителям, почему важно передавать актуальную информацию по ценам. Однако пока организации навстречу чиновникам не идут, говорит Спивак:

"Мы просили: давайте работать сообща, давайте выдавать фактические цены, чтобы доказать рост цен по металлу, кирпичу. Но пока не можем получить от производителей стройматериалов документально подтверждённые цены. Проблемы известны, они не остаются без внимания, они требуют решения. Наверное, при совместных усилиях будут решаться оперативнее".

Строители в ответ заявляют, что принятая модель ценообразования утопична, и её нужно менять. И инициаторами реформы должны быть сами организации, считает руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов. Правда, какую именно модель ценообразования готовы одобрить предприниматели, он не уточнил.

"В своё время говорили: остановятся стройки, тогда посмотрим. Остановились. И что дальше? Да хоть вся страна остановится, никто не пошевелится. 400 или 800 наименований – это путь в никуда, это неправильна форма расчёта стоимости. Те не дали, эти не дали. Это неправильная начальная форма стоимости, они по-другому должны считаться. Не должна считаться каждая копейка. Это всё вражеские методы. Надо предлагать нормальные формы, собираться и концентрировать всё", – заявил Гатилов.

В итоге во время круглого стола строители ещё раз обратились к Минстрою и правительству Алтайского края и попросили ускорить оказание помощи компаниям. Ведь ожидать по полгода и больше пересмотра смет они не могут.

"По итогам этого года компании выйдут в ноль (в сфере исполнения госконтрактов, – прим. ред.), но о маржинальности речи нет. Если в 2022-м введут пересчёт стоимости по выполненным работам, эта поддержка будет существенной. Но есть ещё очень много моментов, над которыми нужно работать. Нам нужна помощь, чтобы объекты были закончены успешно, застройщики их не бросили. Много вопросов ещё предстоит решать. Делать это нужно совместно. Но очень хочется ускорить взаимодействие, не по несколько месяцев отвечать на письма, а – раз-два и все", – обратился к замминистру строительства главный инженер компании "Селф" Александр Жокин.

Цифра

Общее удорожание госстроек в Алтайском крае Минстрой оценивает в один миллиард рублей. Это касается работ, которые ещё не выполнены. Деньги будут перечислены региону после того, как новые сметы объектов пройдут госэкспертизу.