Путин заменил термин "жилье экономкласса" на понятие "стандартное жилье"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет термин "жилье экономического класса" и вводит вместо него понятие "стандартное жилье". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой России. До установления таких требований под стандартным будет пониматься жилье, соответствующее условиям отнесения к жилью экономического класса.

Законом также вводятся два новых вида аукционов, которые проводит Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Речь идет о проведении аукциона на право заключения договора аренды для комплексного развития территории и аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать часть имущества АИЖК. Аукционы в отношении земельных участков будут проводиться в электронной форме.