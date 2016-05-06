Пять признаков надежного застройщика

Безопасность приобретения жилья в новом доме напрямую зависит от того, насколько ответственно покупатель подойдет к выбору застройщика. Для этого необходимо знать основные признаки, по которым оценивается благонадежность компании. Несмотря на то, что на первичном рынке при приобретении строящегося жилья риски выше, чем при покупке квартиры на вторичном рынке, все-таки это отличный вариант переехать в абсолютно новое жилье.



Первый признак – репутация компании



В первую очередь необходимо узнать, как давно застройщик существует на рынке, сколько домов построено и введено в эксплуатацию, не возникало ли в прошлом каких-либо громких и скандальных историй с его именем. Кроме того, если фирма регулярно публикует информацию о своей деятельности в СМИ, обнародует отчеты о состоянии своего баланса и так далее, ей можно доверять.



Второй признак – реальные цены



Адекватная политика цен – вот что еще положительно характеризует фирму-застройщика. Если стоимость объектов подозрительно занижена, это повод задуматься. Даже по себестоимости благонадежный застройщик не продает квартиры, не говоря уже о продажах в убыток. Без прибыли никто работать не будет, а потому цена на жилье должна быть адекватной. Не соблазняйтесь и на всевозможные скидки и акции – зачастую это может оказаться обычным заманчивым приемом.



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Третий признак – наличие всех необходимых документов



Полный пакет документов застройщик обязан предоставить при первом требовании клиента. В первую очередь к ним относятся разрешение на строительство, проектная декларация, правоустанавливающие документы на земельный участок, также учредительные документы компании, свидетельство о государственной регистрации и т.д. Договор купли-продажи квартиры между покупателем и застройщиком обязателен, и он должен быть зарегистрирован в Росреестре, что является гарантией застройщика перед соинвестором. В нем должны быть четко прописаны сроки сдачи объекта, ответственность за неисполнение условий и прочее.



Четвертый признак – темпы строительства



Прежде всего, темпы строительства объекта должны быть равномерными. Не ленитесь посещать строительную площадку и наблюдать за возведением жилого дома. Тот, который уже построен более чем на 50%, больше вызывает доверия, чем тот, где от стадии котлована никак не перейдут к возведению здания. Специалисты считают, что, если за месяц панельный дом возвысился на 4-5 этажей, а монолитный – на 2-3 этажа, можно быть спокойным, так как строительство идет в хорошем темпе, а компания работает стабильно.



Пятый признак – партнеры застройщика



Наличие у того или иного застройщика солидных, крупных и надежных партнеров говорит о серьезности компании. Если в качестве партнера строящегося объекта участвует известная крупная компания, то можно, пожалуй, быть спокойным за юридическую чистоту строительства. Так что и для покупателя это может являться гарантией благонадежности застройщика. Аккредитация застройщика у известных крупных банков также, пожалуй, говорит о благонадежности компании, что к тому же дает возможность клиентам выбрать оптимальный вариант кредитования при покупке нового жилья.



Кстати, именно по всем вышеперечисленным признакам агентство недвижимости выбирает застройщика-партнера, чтобы в дальнейшем иметь возможность предоставлять своим клиентам качественную услугу по выбору и приобретению нового жилья.

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