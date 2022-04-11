Пятиэтажную гостиницу могут построить на месте библиотеки в Барнауле

В Барнауле на месте бывшей библиотеки планируют построить пятиэтажную гостиницу. Об этом сообщает «Толк».

Участок площадью семь соток на улице ул. Аванесова, 109, сейчас пустует. Долгое время здесь в одноэтажном здании располагалась библиотека, однако после того как земля перешла в ведение мэрии, её решили продать.

В 2019 году новый владелец хотел построить здесь многоэтажку, но градсовет отклонил его проект. Через некоторое время разработчики представили новый проект пятиэтажного административного здания, который получил одобрение.

Отмечается, что строительство на площадке ещё не началось, а собственник готов продать землю вместе с одобренным проектом.

В будущем здании владелец планирует разместить гостиницу.