Удобный, уютный и современный. Что за ЖК «Юбилейный» строят в Барнауле

Барнаул развивается и преображается. Это касается не только центра и новых микрорайонов, но и привычных спальных. Наглядный пример тому — Ленинский район, возле парка «Юбилейный». Ещё несколько лет назад здесь были лишь девятиэтажки да бесхозные участки с неухоженными кустарниками и ветхими деревьями. А сейчас появились современные высотки, что на глазах меняет облик этой территории.

Новая удобная жизнь

Особняком выделяется жилой комплекс с одноимённым названием «Юбилейный». Это две блок-секции кирпичного 17-этажного дома класса комфорт-плюс по улице Юрина, 168к. От него рукой подать до развитой транспортной развязки пересечения улиц Юрина с Малахова. Пару шагов до остановок общественного транспорта, который вас может довезти за 15 минут как в сторону центра, так и в другие спальные районы с торгово-развлекательными центрами и кинотеатрами.

По красивой и тихой аллее на улице малая Малахова приятно прогуляться до «Огней» и «Весны» в любое время года. Рядом и красивая прогулочная аллея на Исакова.

Кроме того, всей семьёй теперь можно будет прекрасно отдохнуть в парке «Юбилейный», который сейчас активно восстанавливают. Он занимает 57 гектаров и является самым большим в Сибири. Здесь уже проложили дорожки, облагородили центральную аллею и аллею от пруда к ул. Гущина, провели освещение, установили скамейки и урны, а также организовали видеонаблюдение. Через год сделают сеть велодорожек и дополнительных пешеходных путей. Появятся детские площадки, игровые зоны, места для выгула собак и спортивные объекты. Уже этой зимой в парке можно будет покататься на санках и бубликах.

А ещё рядом с ЖК «Юбилейный» расположены три школы (№ 126, 124 и 75) и три детских садика (№ 171, 159 и 149).

С комфортом и уютом

Купив квартиру в ЖК «Юбилейный», вы получите массу преимуществ проживания в кирпичном доме: отличную шумоизоляцию, высокие потолки, большие окна с низкими подоконниками, удобные просторные подъезды с кладовыми помещениями. При этом ЖК строят из экологичных материалов, зимой будет тепло, а счета за «коммуналку» вас приятно удивят.

Да и сам по себе этот жилой комплекс самодостаточен. Во дворе будут расположены современные детские и спортивные площадки, для автомобилистов предусмотрена большая подземная парковка с лифтом — это комфортно и поможет уберечь пространство во дворе от лишних машин. Гарант безопасности проживания здесь — закрытая охраняемая территория комплекса. Только свои, никаких лишних.

Фото: застройщик ООО «Градос»

Готовьтесь к новоселью

Застройщик уже готовит ЖК к сдаче и все основные строительно-монтажные работы здесь полностью завершены. Строительный объём выполнен на все 100%. Сейчас идут работы по прокладке внутренних инженерных сетей. Кроме этого, готовы и наружные инженерные сети, за исключением наружных сетей отопления. Весной здесь приступят к благоустройству территории.

И какой же Новый год без подарков. Застройщик объявляет праздничную акцию: все, кто купит здесь квартиру до конца 2022 года, получат чистовую отделку в подарок. Девелопер использует стильные и современные отделочные материалы: вы заедете в квартиру с уже готовой качественной отделкой. Подробности акции уточняйте в отделе продаж по телефону: +7 (3852) 570-120, 717-000.

А ещё по данному объекту действует субсидированная ставка по ипотеке в банках «Открытие» и «Ак Барс Банк».

Торопитесь, квартиры в ЖК «Юбилейный» активно раскупают.

Застройщик ООО «Градос». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.