Разложилась на мох и плесень. Станция юных техников в Бийске рушится по частям

Станция юного техника в Бийске находится в аварийном состоянии и буквально разваливается по частям. Объект, который раньше притягивал культурную жизнь города, сейчас покрыт мхом и плесенью, сообщает "Бийский рабочий".

Здание построили, когда в 1950-1960 годах в Бийск приезжали комсомольцы из Москвы и Ленинграда. Новые семьи часто водили детей на станцию, где школьники занимались в секциях картинга или моделирования.

Сейчас станция требует ремонта. Балконы опасны и непригодны для использования, между кирпичами появились мох и плесень. Некоторые куски здания отваливаются сами по себе.

Рядом со станцией расположены жилые дома и музыкальная школа, поэтому дети часто обследуют строение. Возле него даже нет предупреждающих знаков – оградительную ленту убрали. Только табличка "Продаётся" напоминает о статусе объекта.

В сентябре двухэтажное здание площадью 723 кв. м было выставлено на продажу в шестой раз. Его стартовая цена – 14,4 млн рублей. На предыдущие торги не поступило ни одной заявки на покупку.

Ранее сообщалось, что жители Бийска уже второй день жалуются на смог и запах гари, которые скопились из-за безветренной погоды.