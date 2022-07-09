Риелтор предрёк стагнацию российского рынка недвижимости

Президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов предрёк стагнацию рынка недвижимости в стране из-за роста цен. Его слова передаёт «Говорит Москва».

Ранее аналитики отмечали, что за полгода новостройки в России подорожали на 20% и могут дорожать дальше. Точных прогнозов по рынку на данный момент эксперты не дают.

Самойлов обозначил два варианта. При первом доходы населения вырастут, как и спрос на жильё. В этом случае рост цен будет оправданным.

Второй сценарий — стагнация экономики. В этом случае, по словам эксперта, спрос на жильё не будет расти, но и цены также не пойдут вверх.