Россиянам хотят предоставить право на бесплатный «тест-драйв» квартир в новостройках
Застройщики считают, что эта программа позволит потенциальным покупателям оценить качество жилья
20 июня 2022, 13:57, Илья Звягинцев
В России некоторые застройщики будут предоставлять клиентам возможность «тест-драйва» квартир. Об этом сообщают «Известия».
Представитель компании «Этажи» отметил, что подобная практика позволит потенциальным покупателям самостоятельно оценить качество квартир.
Руководитель центра новостроек компании Сергей Зайцев отметил, что сейчас конкуренция в сфере продажи жилья растёт, что подталкивает застройщиков к поиску креативных решений.
Компании рассчитывают на то, что «тест-драйв» поможет привлечь людей, которые держат деньги на счетах, и будет стимулировать их вкладываться в недвижимость.
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