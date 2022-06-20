Россиянам хотят предоставить право на бесплатный «тест-драйв» квартир в новостройках

В России некоторые застройщики будут предоставлять клиентам возможность «тест-драйва» квартир. Об этом сообщают «Известия».

Представитель компании «Этажи» отметил, что подобная практика позволит потенциальным покупателям самостоятельно оценить качество квартир.

Руководитель центра новостроек компании Сергей Зайцев отметил, что сейчас конкуренция в сфере продажи жилья растёт, что подталкивает застройщиков к поиску креативных решений.

Компании рассчитывают на то, что «тест-драйв» поможет привлечь людей, которые держат деньги на счетах, и будет стимулировать их вкладываться в недвижимость.