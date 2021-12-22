Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году

В 2022 году участники жилищного рынка ожидают двукратное увеличение выдачи кредитов на частные дома, сообщает "Коммерсант".

По данным "Дом.РФ", рынок частных домов в 2021 году развивался быстрее, чем многоквартирных, – рост 35% (до 46 млн кв. м) по сравнению с 15% (до 35,7 млн кв. м) годом ранее. Руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг связал увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с запуском льготных ипотечных программ и развитием новых инструментов для частного домостроения.

Гольдберг прогнозирует, что в ближайшие пять лет доля ипотеки на ИЖС может вырасти с текущих 2-4% от общего объёма выдач почти до 20%. В ВТБ полагают, что объём ипотеки на частные дома по итогам 2021 года достигнет 20 млрд руб., а в 2022 году может удвоиться: К 2030 году власти РФ поставили задачу вводить по 120 млн кв. м жилья в год, из них 50 млн кв. м должно приходиться на ИЖС.

Ранее глава "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал, что решение ЦБ об увеличении ключевой ставки может привести к тому, что ипотека на новостройки вырастет до 10-12%.