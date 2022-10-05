Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке из-за частичной мобилизации

Российские банки стали увеличивать ставки по ипотеке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ» и Frank RG.

Отмечается, что ставки по ипотеке подняли уже в нескольких крупных банках. В «Уралсиб» журналистам пояснили, что увеличение ипотечных ставок «связано с ростом стоимости фондирования».

При этом специалисты Frank RG считают, что повышение ставок по ипотеке связано с проведением частичной мобилизации и принятием закона о кредитных каникулах для мобилизованных.

«Банки повышают ставки для будущих кредитов, возможно, тем самым подстраховывая себя от вероятных убытков при невозврате ранее выданных займов», — отметили представители компании.

С этим и согласен аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Он отметил, что призывники и их родственники могут оформить кредитные каникулы, а в случае гибели или ранения военнослужащего задолженность банку придётся списать.

На данный момент не все банки приняли решение о повышении ставок по ипотеке, но эта тенденция может продолжиться, отмечают эксперты.