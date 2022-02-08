Рыночные ставки по ипотеке превысили порог в 10%

Средневзвешенные ставки по ипотеке в крупнейших банках России превысили отметку 10%. Об этом сообщает “РГ“ со ссылкой на сервис “Дом.рф“.

Ещё неделю назад ставка по ипотеке на новостройку составляла 9,87%, сейчас подорожала в среднем на 0,57 п.п. — до 10,44%. На вторичное жильё увеличилась на 0,69 п.п — до 10,56%.

Средневзвешенная ставка по ипотеке с господдержкой за неделю не изменилась (5,88%), а по семейной ипотеке выросла на 0,01 п.п. (до 4,74%).

Средняя ставка на покупку готового дома тоже стала больше — 11,22%, а ипотека на строительство дома подорожала до 11,47%.