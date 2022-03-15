Рынок новостроек в Алтайском крае за год обвалился в три раза

В феврале 2022 года на рынке нового жилья в Алтайском крае зарегистрировали 684 договора долевого участия. Это в полтора раза больше, чем в январе, однако в феврале 2021-го их было 1869. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрея Рериха.

По мнению экспертов, покупателей отпугнул рост цен на жильё. Они не вписываются в лимит по льготной ипотеке — чтобы взять кредит под субсидированные 5-7%, стоимость квартиры не должна превышать 3 млн рублей.

На рынке зафиксирован исход инвесторов, которые уже ранее вложили все свободные сбережения в новостройки. Также у девелоперов остаётся всё меньше квартир, часть из которых они придерживают, чтобы сразу всё не продать по низкой цене.

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