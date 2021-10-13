"Самое уродливое" здание Барнаула хотят забрать у нового владельца из-за долгов старого

Новый собственник скандального самостроя в Барнауле по адресу ул. Пушкина, 56, может потерять здание. Бывшего владельца признали банкротом, а его арбитражный управляющий пытается оспорить сделку, сообщает "Толк".

Предприниматель Евгений Озеров в 2007 году приобрёл на ул. Пушкина два земельных участка и начал возводить БЦ "Ника", однако не смог согласовать объект. Суд обязал снести недостроенное здание с множеством нарушений. За это время его прозвали "самым уродливым" зданием Барнаула.

Несмотря на решение суда, в нём более 10 лет работали десятки мелких фирм-арендаторов. Только в 2020 году Озеров начал демонтировать объект. Несколько лет назад участок у Озерова изъяли за долги. Его выкупил бизнесмен Владимир Беспалов, который по условиям торгов может возвести здесь офисный центр, объект общественного питания или розничной торговли.

В марте 2021 года, уже после торгов, Евгения Озерова признали банкротом. Финансовый управляющий начал реструктуризацию его долгов размером до 3 млн рублей. Требования заявили трое кредиторов, в том числе барнаульский комитет по строительству.

Арбитражный управляющий решил отменить сделку по продаже земли, чтобы ценой этого участка погасить долги банкрота. Заявление в суде рассмотрят в начале ноября. Пока на здание наложен запрет на регистрационные действия, который не даёт Беспалову оформить его на себя.

Озеров пояснил, что ни на здание, ни на участок он больше не претендует. А оспаривание торгов – это инициатива конкурсного управляющего, который решил рассчитаться с кредиторами за счёт этого имущества.