СберБанк снизил ставки по ипотеке

С 11 апреля СберБанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентного пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек*.

При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением правительства РФ.

«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить её на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам. За первый квартал 2022 года СберБанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд руб. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита», — рассказал Николай Васев, вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка.

Отметим, что подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на «Домклик».

*ПАО Сбербанк. Первоначальный взнос по ипотеке — от 20%. Срок предоставления кредита — до 30 лет. Минимальная сумма — 300 тысяч рублей. Максимальная сумма не должна превышать меньшую из величин: 80% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения; 80% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Подробнее можно узнать по ссылке.