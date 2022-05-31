Сбербанк: средний платеж по ипотеке вырос на 22% и достиг 63,2 тысячи рублей

Средний платёж по ипотеке на новостройки у клиентов «Сбера» вырос в мае 2022 года на 22% относительно ноября 2021 года — до 63,2 тысячи рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал на форуме недвижимости «Движение» исполнительный директор сервиса «Домклик» по взаимодействию с рынком строящегося жилья Алексей Чапик.

По его словам, средняя ставка по кредитам на жильё без господдержки составила 14,83%, тогда как в ноябре она равнялась 8,74%. Средневзвешенная ставка по стандартным кредитам и льготной ипотеке поднялась не так сильно — всего на 0,62 процентного пункта — с 7,92 до 8,54%.

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Чапик подчеркнул, что сейчас на стандартную ипотеку без господдержки у Сбербанка приходится всего 5% новых выдач кредитов, тогда как 47% — на льготную, а ещё 48% — на «Семейную».