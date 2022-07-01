Счётная палата предложила исключить студии и однокомнатные квартиры из программы льготной ипотеки

Счётная палата считает необходимым исключить студии и однокомнатные квартиры из программ ипотечного кредитования с господдержкой. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил аудитор ведомства Наталья Трунова.

По её мнению, властям не стоит «поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья». Трунова считает, что покупка однокомнатной квартиры или студии по льготной ипотеке лишает семьи возможности улучшить свои жилищные условия.

«Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье», — подчеркнула Трунова.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому ставка льготной ипотеки снизится с 9 до 7%. Так, граждане могут получить льготу до конца года. Размер субсидируемого кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных российских субъектов.