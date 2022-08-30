Сдадут ещё до зимы. ЖК «Парковый» дарит скидки на квартиры к окончанию строительства
Уютное жильё с панорамными окнами и видом на лес сейчас можно купить с выгодой до 300 тысяч рублей
ЖК «Парковый» готовят к сдаче: третья секция уже отдана в эксплуатацию, первую и вторую сдадут после 20 сентября, четвёртую и пятую — во второй половине октября. В честь этого с 1 по 30 сентября на все квартиры будут действовать скидки до 300 тысяч рублей.
В жилой комплекс входят три восьмиэтажных кирпичных дома, которые образуют букву П. Фасады домов оформлены большими окнами: в квартирах будет много солнечного света. Некоторые наружные стены сделаны полностью из стекла, а на лоджиях — панорамное остекление. «Парковый» стоит в отдалении от других многоэтажек, и из окон открывается потрясающий вид на ленточный бор.
ЖК «Парковый» / ИА «Амител»
За тепло и горячую воду отвечает отдельная газовая котельная. Стены из кирпича утеплены качественными материалами — зимой дома будет тепло. Кроме того, у зданий комплекса высокий класс энергоэффективности (А++), что поможет экономично расходовать коммунальные ресурсы.
В ЖК не будет малогабаритных квартир: только классические планировки и современные студии площадью от 39 до 118 квадратных метров. Жилой комплекс возводят с использованием эскроу-счетов, что гарантирует безопасную сделку между покупателем и застройщиком.
Чтобы забронировать квартиру, нужно зайти на сайт жилого комплекса «Парковый», выбрать понравившийся вариант и подать заявку. Или позвонить в офис продаж компании «Барнаулкапстрой» по телефону 8 (3852) 252-337. Вам ответят на все вопросы и подробно проконсультируют по поводу ЖК.