"Сегодня заправка, а завтра комплекс". В Барнаул может зайти татарстанская сеть АЗС

В Барнауле может появиться АЗС новой для города сети TАTNEFT ("Татнефть"). Проект заправочной станции на Павловском тракте заказала компания ЛВ "Капитал" (зарегистрирована в Бийске). Она разместится рядом с новым кварталом от строительной компании "Алгоритм" и "откусывает" около 6 га земли от огромного участка, который в будущем хотят отдать под застройку. Кроме того, строительство АЗС может помешать при расширении этой магистрали. Все это очень смущает архитекторов градсовета, однако отказаться от строительства объекта не получится.

"Мертвая зона"

Заправочная станция размещена в 250 метрах на северо-запад от Павловского тракта, 331а. Площадь участка, на котором появится объект, составляет 6,5 га. По словам архитекторов "Барнаулстройпроекта", защищавших план объекта, сначала заказчик планирует возвести АЗС, а затем комплекс придорожного сервиса.

У экспертов градсовета не возникло вопросов к внешнему виду проекта – это "нормальное решение" для здания такого назначения, отметил архитектор Евгений Башкиров.

Однако члены совета отметили, что у объекта огромная санитарно-защитная зона, "съедающая" дополнительно 5-6 га земли, которую планировали отдать под жилую застройку.

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Депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко отметил, что заправка хоть и размещается в глубине участка, однако при расширении магистрали и строительстве, например, транспортного кольца может помешать.

"На генплане этот участок относится к ОД-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения, – прим. ред.). Как мы так выделили и забыли резервирование под дорожно-транспортную сеть 100-метровую полосу? Сегодня заправка, а завтра комплекс", – отмечает он.

Архитектор Сергей Боженко предложил вообще отменить результаты торгов по продаже участка (землю на аукцион в 2020 году выставляло Росимущество) и запретить строительство станции. Однако оказалось, что это невозможно. Земля передана в аренду именно под строительство АЗС, а заказчик получил градостроительный план участка.

Поэтому члены градсовета проект АЗС утвердили, но отметили, что нужно проработать вопрос сокращения санитарно-защитной зоны. Это возможно, но требует дополнительных вложений.

"У нас были примеры, один из них – автосалон, когда предусматривали технические решения и размер санитарно-защитной зон уменьшали. Это не безнадега, это инженерное решение, дорогое решение, его надо считать, обосновывать", – резюмировал зампредседателя комитета по архитектуре Владимир Бутаков.

Интересно, что участок, на котором планируют построить АЗС, уже считается проблемным. Речь идет о квартале площадью 800 га, который расположен на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. Часть участка – 86 га – в 2018 году выкупила компания "Алгоритм", остальная часть территории находится в федеральной собственности. Сейчас власти края ведут переговоры с институтом жилищного строительства "ДОМ.РФ", чтобы перевести участок в городскую собственность. Кроме того, с 2020 года эта территория попала в седьмую санитарную зону аэропорта, которая полностью запрещает строительство. Поэтому сейчас регион еще параллельно работает над выводом этого микрорайона из седьмой зоны. Соответствующее обращение к правительству подготовил губернатор Виктор Томенко.

Что известно о TАTNEFT?

TАTNEFT – одна из крупнейших российских публичных компаний, головной офис которой находится в Татарстане. Занимает пятое место в России по объему добываемой нефти. Основные активы компании расположены на территории Республики Татарстан, бизнес-проекты ведутся на внутреннем и зарубежном рынках.

Развивает также нефтехимическое направление – производство шин и нефтехимии. В настоящее время в составе группы компаний ПАО "Татнефть" функционируют более 800 АЗС.