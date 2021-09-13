Семиэтажное здание обанкротившегося вуза выставили на продажу в Барнауле

В качестве бонуса покупатель получит охраняемую территорию и паркинг

13 сентября 2021, 17:11, Илья Звягинцев

В Барнауле выставили на продажу здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Объявление о продаже семиэтажки появилось на "Авито".

В здании есть большой конференц-зал, актовый зал, столовая и множество кабинетов. Автор объявления отмечает, что лот находится в отличном состоянии и не требует вложений. Объект, по его словам, подойдёт под образовательное, медицинское учреждение или офисы. 

Все коммуникации находятся в рабочем состоянии, а бонусом покупатель получит охраняемую территорию и собственную парковку.

Потенциальному покупателю придётся выложить за лот 83 миллиона рублей, но автор объявления согласен на торг.

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