Семиэтажное здание обанкротившегося вуза выставили на продажу в Барнауле

В Барнауле выставили на продажу здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Объявление о продаже семиэтажки появилось на "Авито".

В здании есть большой конференц-зал, актовый зал, столовая и множество кабинетов. Автор объявления отмечает, что лот находится в отличном состоянии и не требует вложений. Объект, по его словам, подойдёт под образовательное, медицинское учреждение или офисы.

Все коммуникации находятся в рабочем состоянии, а бонусом покупатель получит охраняемую территорию и собственную парковку.

Потенциальному покупателю придётся выложить за лот 83 миллиона рублей, но автор объявления согласен на торг.