Семиэтажное здание обанкротившегося вуза выставили на продажу в Барнауле
В качестве бонуса покупатель получит охраняемую территорию и паркинг
13 сентября 2021, 17:11, Илья Звягинцев
В Барнауле выставили на продажу здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права. Объявление о продаже семиэтажки появилось на "Авито".
В здании есть большой конференц-зал, актовый зал, столовая и множество кабинетов. Автор объявления отмечает, что лот находится в отличном состоянии и не требует вложений. Объект, по его словам, подойдёт под образовательное, медицинское учреждение или офисы.
Все коммуникации находятся в рабочем состоянии, а бонусом покупатель получит охраняемую территорию и собственную парковку.
Потенциальному покупателю придётся выложить за лот 83 миллиона рублей, но автор объявления согласен на торг.
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