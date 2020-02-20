Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан"

Барнаульский аппаратурно-механический завод (БАМЗ), в число учредителей которого входит семья Ракшиных, подал в суд на торговую сеть "Ашан". Информация об этом появилась в картотеке дел Алтайского арбитражного суда.

В чем именно суть тяжбы, пока неизвестно.

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Напомним, БАМЗ как юридическое лицо зарегистрирован на улице Мерзликина, 5. Там же находится и офис компании "Мария-Ра".

Сын основателя сети Евгений Ракшин купил БАМЗ в 2012 году. Предприятие располагалось на проспекте Строителей.

После реорганизации производство переехало на площадку Алтайского завода агрегатов, а на старом месте построили ТРЦ Galaxy, на первом этаже которого и располагается якорный арендатор – магазин "Ашан".