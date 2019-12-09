Сергей Писарев попросит у Виктора Томенко парк им. Ленина

Сергей Писарев, депутат АКЗС и собственник парка и зоопарка "Лесная сказка", хочет взять на содержание соседний парк им. Ленина (расположен вдоль ул. Антона Петрова). Amic.ru он рассказал, что соответствующее письмо готовится на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Около 6,4 из 10 гектаров территории парка им. Ленина предназначены для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), выяснилось на градсовете в начале декабря. "Но надо понимать, что строить будут не только компактные здания ФОК, но и парковки. Под них вырубят большую часть парка", – говорит Писарев.

Он предлагает Виктору Томенко заботу о парке на условиях долгосрочной аренды. "В 2005 году ликвидирован МУП, который содержал парк. Территория передана мне в аренду. За первый год мы вывезли около 500 грузовиков мусора. Ежегодно высаживаем около 150 деревьев, ландшафт парка и зоопарка вы видели сами. Соседний парк им. Ленина мы также можем привести в порядок. Для этого есть штат сотрудников, понятные механизмы работы и источники финансирования", – продолжает Писарев.

Он планирует оставить парк им. Ленина доступным для всех. Постепенно поменять клены на ели, березы и другие деревья. "Предприниматели готовы вкладывать в такие проекты деньги и при этом содержать их как парки. Но при условии: земля должна быть в долгосрочной аренде, чтобы можно было составить бизнес-проект", – говорит Писарев.

Он пояснил amic.ru, что сейчас на содержание территории около 6 гектаров зоопарка и парка уходит до 10 млн рублей в год. Бюджетного финансирования не предусмотрено.

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Прочее В алтайском Минспорте ответили на претензии по застройке парка Ленина в Барнауле

Напомним, что на градостроительном совете 5 декабря Минспорт представил проект строительства ФОК на территории парка им. Ленина. Предполагается, что деньги на объект поступят в край по нацпроекту "Спорт – норма жизни". Всего около 125 млн рублей.

В краевом Минспорте уже прокомментировали предложение строить на территории парка им. Ленина: эта территория относится не к рекреационной, а к общественно-деловой застройке. Но в министерстве пообещали компенсировать вырубку новыми посадками. Проект ФОК позволит вдохнуть жизнь в заброшенный участок.