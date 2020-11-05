СК проверяет действия должностных лиц по поводу долгостроя на Ленина, 195а в Барнауле

Следственный комитет начал проверку действий должностных лиц администрации Барнаула и руководства ООО "МК "ПР-Холдинг" по поводу долгостроя на Ленина, 195а.

По данным следствия, сдать объект компания обязалась еще в третьем квартале 2017 года, однако дом до сих пор не достроен. Следователи продолжают допросы руководства строительной организации, потерпевших, должностных лиц администрации Барнаула и инспекции строительного и жилищного надзора.

Кроме того, Следком выделил в отдельное производство материалы проверки в отношении должностных лиц, в полномочия которых входит надзор за жильем и строительством. Каждый день следователь третьего отдела по особо важным делам ежедневно выезжает на объект и контролирует процесс работы.

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Недвижимость Бездомный полк. Барнаульские дольщики обратились к Рамзану Кадырову

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, следствие даст юридическую оценку действий лиц, которые причастны к строительству, на предмет халатности. По результатам исследований ведомство примет процессуальное решение.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к параличу стройки.

Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

Утром 24 октября возле стройплощадки дольщики провели согласованный пикет, на котором обратились к Рамзану Кадырову с просьбой разобраться в ситуации.