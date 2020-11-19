СК России проверяет информацию о мошенничестве в отношении Лидии Федосеевой-Шукшиной

Следственные органы по поручению руководителя СКР Александра Бастрыкина проводят проверку действий продюсера группы "На-На" Бари Алибасова и его помощника на предмет мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной послужило обращение супруги музыканта, Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая утверждает, что стала жертвой обмана и лишилась квартиры.

"В своем обращении народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина указывает на совершение мошеннических действий ее мужем и его помощником Сергеем Моцарем при проведении сделки с ее квартирой, – уточнили в Следственном комитете. – В результате этого артистка утратила право собственности на недвижимое имущество, которое перешло к другому лицу".

Ранее amic.ru писал, что Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной. Между супругами возник конфликт из-за квартиры в Москве. Спор разгорелся после того, как актриса якобы подарила мужу квартиру, не понимая, какой договор она подписывает.

В итоге Алибасов переписал имущество на своего помощника Сергея Моцаря, позднее дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что спор может обернуться разводом.