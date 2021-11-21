"Слишком красивый". Элитный дом возведут в старом Барнауле вместо деревянных бараков

На пустыре в центре Барнаула в ближайшие годы возведут элитный дом в 7-8 этажей. Проект здания презентовали на градостроительном совете 18 ноября. Как отметили авторы эскизов, многоэтажка сохраняет принцип исторической застройки и учитывает сложившуюся архитектуру ближайших улиц. Эксперты комиссии проект похвалили, однако рекомендовали застройщику изменить квартирографию дома, отказавшись от "однушек", и снизить его этажность.

В окружении памятников

"Исторический" дом возведут на ул. Интернациональной, 83. Ещё несколько лет назад на этой площадке находились двухэтажные деревянные дома, затем их выкупили и снесли, а участок огородили забором. Площадка почти три года простояла заброшенной и заросшей, но, вероятно, уже в следующем году на ней начнёт работу компания "Регионстрой".

Участок располагается в зоне охраны памятников истории и культуры, поэтому высота здания не должна превышать 30 метров. Предложенный проект – всего 25 метров, отметил руководитель "Мастерской Золотова" Владимир Золотов, который и разрабатывал эскизы.

Всего в здании запроектировано 60 квартир (одно-, двух- и трёхкомнатные) для которых предусмотрено 43 машино-места в подземном паркинге. Для четырёх квартир на восьмом этаже будет выход на эксплуатируемую кровлю.

"Дом расположен вдоль улицы Интернациональной, дворовое пространство организовано с южной стороны. Подземная парковка располагается под всей территорией двора, что позволило исключить хранение автомобилей на участке и полностью отдать под площадки, озеленение, благоустройство", – отметил архитектор.

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Особое внимание при разработке проекта уделено фасадам дома: они выполнены с деталировкой и "внимательным отношением к цветовой гамме", так как объект станет акцентом для двух улиц – Интернациональной и Анатолия, объяснил Владимир Золотов.

Однако вариант 7-8-этажного дома согласован с застройщиком не сразу: архитекторы предлагали как более высокие, так и более низкие проекты.

"Было выполнено много вариантов, они активно обсуждались. Дом в 8-9 этажей рассматривали из-за того, что участок расположен близко к проспекту Красноармейскому, который застраивается высокими зданиями. Обсуждали шестиэтажный вариант, но мы от него также отказались, чтобы более рационально использовать участок: по технико-экономическим показателям (площади застройки, озеленению, числу парковочных мест, – прим. ред.) есть резерв. В результате пришли к варианту, который отсылает нас к исторической, разнообразной, сложной застройке. Это решение (дом в 7-8 этажей, – прим. ред.) и принято как основное", – объяснил Золотов.

Ниже и больше

Однако вариант дома в 6-7 уровней понравился членам градсовета больше остальных. Эксперты спросили, почему этот вариант не стал окончательной концепцией, ведь в этом случае число квартир и парковочных мест было бы примерно равным. Владимир Золотов повторил: при низкой этажности здания земельный участок используется нерационально.

"Даже дом в 7-8 этажей имеет все показатели к росту. Однако стоит отметить, что заказчиком рассматривается вариант строительства двухуровневой парковки", – ещё раз сообщил Золотов.

Не одобрили эксперты и "наборку" квартир. По мнению главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте лучше отказаться от "однушек". Но Владимир Золотов отметил, что малогабаритные квартиры не будут основными:

"Преимущественно в доме заложены двух- и трёхкомнатные квартиры, нет привычных студий. Кроме того, "однушки" имеют площадь более 40 квадратных метров. Это не "малосемейки".

Обратили внимание эксперты и на потенциальные проблемы участка. Руководитель СРО "Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири" Сергей Шадрин отметил, что дом находится практически в яме, из-за чего там может скапливаться вода.

"Я знаю это место, там серьёзные проблемы с водоотведением. Как это будет решаться? Куда пойдёт вода?" – спросил он.

При разработке проекта эту проблему учли, отметил Золотов, поэтому и решено сделать парковку под всем двором:

"Это позволяет сделать водоотведение на улицу Интернациональную, чтобы не заливать все окружающие дома".

Меньше этаж – выше цена

Дом получился красивый и стильный, резюмировали члены градсовета. Однако архитекторам рекомендовали ещё раз поработать над вариантом в 6-7 этажей.

"Я не против, чтобы появился этот дом: уже около трёх лет там находится пустырь, весь зарос кустарниками. Здание улучшит внешний вид улиц. Дом даже слишком красивый для этой улицы, на другой площадке, возможно, он смотрелся бы более выигрышно. Но, на мой взгляд, слишком резкое повышение этажности, надо делать 6-7 этажей", – сказал Сергей Шадрин.

Его поддержал заместитель председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Владимир Бутаков. Он добавил, что, помимо уменьшения объёма, нужно "посадить" дом вглубь участка, отступив от красной линии, а также увеличить количество парковочных мест.

"Объект выигрывает по своей архитектуре, организации дворового пространства, если у каждой квартиры будут парковочные места, это пойдёт только плюсом для застройщика", – сообщил он.

Виктор Четошников резюмировал: если компания прислушается к экспертному мнению, то проект будет популярным у покупателей.

"Дом расположен в хорошем месте, если будут крупногабаритные квартиры со 100% обеспеченностью парковками, капитализация и стоимость проекта выиграет, дом будет востребован", – отметил главный архитектор.

В результате проект решено согласовать, но застройщику рекомендовали рассмотреть все замечания и предложения градсовета.